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    La Repregunta | 6 de agosto

    Redacción de La Prensa
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    Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan la coyuntura política, las respuestas de sus protagonistas y los silencios que también dicen mucho.

    En este espisodio se analizó la creación del comando conjunto para la protección del Canal de Panamá, bajo la dirección del Ministerio de Seguridad, establecida mediante una resolución ministerial que entró en vigor el 6 de agosto.

    Se señaló que, aunque la protección de la ruta marítima podría justificar una mayor coordinación entre los estamentos de seguridad, la medida genera interrogantes porque no fue firmada por el presidente, sino únicamente por el ministro Frank Ábrego y su viceministro.

    Además, se abordó la controversia sobre la Policía Municipal, creada por acuerdo del Consejo Municipal. Recordaron que el Ejecutivo ha presentado dos demandas de inconstitucionalidad contra esa figura, primero a través del director de la Policía Nacional y luego del ministro de Seguridad, lo que evidencia un desacuerdo con la creación de ese cuerpo, al considerar que podría exceder el marco constitucional y generar conflictos sobre sus funciones y atribuciones.

    Vea la nueva edición de #LaRepregunta, en Prensa.com.

    Redacción de La Prensa

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