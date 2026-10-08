NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los costos, la extensión de las giras y la falta de información oficial sobre los viajes del presidente José Raúl Mulino a Asia fueron cuestionados en el programa La Repregunta.

Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal señalaron que la delegación que acompaña al mandatario en su recorrido por Vietnam y Singapur está integrada por al menos 28 personas y que, según registros de la Contraloría, los viáticos suman unos 90,550 dólares.

También se cuestionó que el Ministerio de la Presidencia todavía no haya divulgado la lista completa de las personas que acompañan al mandatario, incluidos funcionarios de seguridad, prensa y otros colaboradores.

Durante el programa también se plantearon dudas sobre la fecha de regreso del mandatario y sobre quién quedó encargado del Ejecutivo durante su ausencia, al señalar que no se había divulgado públicamente información suficiente sobre ese aspecto.

De igual forma, relacionaron el viaje con la situación de la marina mercante panameña y cuestionaron si los desplazamientos presidenciales están produciendo los resultados que el gobierno había planteado al justificar este tipo de giras.