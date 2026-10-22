OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

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22 oct 2026 - 09:40 A M

Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos, el impacto del terremoto, las reformas que intentan hacer en la Asamblea Nacional y otros temas de interés nacional.

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