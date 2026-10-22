Las periodistas Mónica Palm y Sabrina Bacal analizan diversos temas de actualidad nacional, entre ellos, el impacto del terremoto, las reformas que intentan hacer en la Asamblea Nacional y otros temas de interés nacional.
La Repregunta del 22 de octubre de 2026
22 oct 2026 - 09:40 A MSeguir a La Prensa enSíguenos en
Suscríbete aquí al newsletter para recibir diariamente nuestros titulares.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.
Si aún no eres socio de Club La Prensa, únete aquí a la comunidad de los mejor informados.
TEMAS:La Repregunta/Multimedia