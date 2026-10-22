La SIP analiza los desafíos y los cambios en la industria informativa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los desafíos del periodismo actual y los cambios que transforman la industria informativa son analizados en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se desarrolla desde este jueves 22 de octubre en Bogotá, Colombia.

En su edición 82, la asamblea de la SIP reúne hasta este domingo 25 de octubre a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas de la industria de medios de América y España.

La inauguración del encuentro se llevó a cabo la tarde de este jueves en el Hotel Hilton Bogotá, con la participación del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán.

Panamá está representada en la asamblea por Rita Vásquez, secretaria de la Junta Directiva de Corprensa y miembro del Consejo Directivo de la SIP; y por Ivette Leonardi, editora general de La Estrella de Panamá y presidenta del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.

Este viernes se realiza la presentación del informe sobre Panamá, el cual estará a cargo de Rita Vásquez.

El cronograma de la asamblea incluye el análisis de la libertad de prensa en el continente, con debates sobre inteligencia artificial, sostenibilidad económica, propiedad intelectual, confianza en las noticias y transformación de las redacciones.

Otro tema que será evaluado por los delegados serán las condiciones para ejercer el periodismo en la región, marcadas por la violencia contra periodistas, el hostigamiento, las presiones judiciales y las restricciones al acceso a la información pública.

Además, la inteligencia artificial recibirá un espacio importante en las conversaciones, tanto por las posibilidades que abre para la investigación como por sus efectos en la producción y distribución de contenidos.

Otros aspectos que se abordarán en la asamblea son: la impunidad en los crímenes contra periodistas y la prevención del acoso sexual en las redacciones.

Por otro lado, se informó que la ciudad de Bogotá será escenario de una conmemoración para el periodismo iberoamericano: los 30 años del discurso de Gabriel García Márquez, “El mejor oficio del mundo”, pronunciado ante la SIP en 1996.

Además, en la cumbre se entregarán varios reconocimientos, entre ellos el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa a The New York Times y el Premio Gran Amigo de la Prensa a la Fundación Gabo.