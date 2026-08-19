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    EDUCACIÓN SUPERIOR

    La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría

    La jornada se extenderá hasta las 8:00 de la noche y definirá quién asumirá las riendas de una institución que llega a estas elecciones después de años de cuestionamientos a su administración.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
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    La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría
    Los administrativos de Unachi ejercen el derecho a voto. Ohigginis Arcia

    Desde las 8:00 de la mañana de este miércoles 19 de agosto, los integrantes de la comunidad universitaria habilitados para votar comenzaron a acudir a las urnas para elegir al próximo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

    +info

    Unachi: siete candidatos y una elección que marcará el rumbo tras la era Medianero de BonagasAbsel Navarro apuesta por reconstruir la Unachi tras 13 años de crisis institucional

    La jornada se extenderá hasta las 8:00 de la noche y definirá quién asumirá las riendas de una institución que llega a estas elecciones después de años de cuestionamientos a su administración y en medio de dificultades financieras.

    Siete candidatos se disputan la Rectoría: Ramón Rodríguez, Absel Navarro, Rosemary Hernández, Edith Rivera, Erick Miranda, Félix Estrada-Kapel y Hugo Moreno. El ganador sucederá a Etelvina Medianero de Bonagas, quien dejó el cargo tras una gestión cuestionada por el manejo administrativo y financiero de la universidad.

    Una elección ponderada

    La elección tiene una particularidad: no todos los votos tienen el mismo peso. Los docentes representan el 60% de la ponderación electoral, mientras que los estudiantes aportan el 30% y los administrativos el 10%.

    La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría
    Candidatos a rector de la Unachi

    Esto significa que el resultado final no dependerá únicamente de cuál candidato obtenga más votos en las urnas, sino de cómo se distribuyan esos sufragios entre los tres sectores que participan en la elección.

    La Unachi tiene cerca de 20,000 estudiantes, entre 900 y 1,000 docentes y una cantidad similar de administrativos. Sin embargo, el número exacto de personas habilitadas para votar está determinado por el padrón electoral definitivo.

    Teresa Cedeño de Lammie, presidenta del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, ha insistido en que la jornada debe desarrollarse con transparencia y bajo el escrutinio de la comunidad universitaria.

    El reto

    Quien resulte electo tendrá entre sus principales desafíos enfrentar la situación financiera de la universidad y revisar una estructura administrativa que durante los últimos años ha sido objeto de cuestionamientos.

    La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría
    Estudiantes y docentes en la sede de la Unachi. Ohigginis Arcia

    La institución mantiene cerca de 2,000 funcionarios y una masa salarial que ronda los $6 millones mensuales, en un contexto de restricciones presupuestarias.

    A esto se suman auditorías de la Contraloría General de la República e investigaciones del Ministerio Público relacionadas con diferentes actuaciones de la administración anterior, entre ellas denuncias sobre la presunta utilización de diplomas falsos.

    La elección también representa un punto de inflexión después de la salida de Medianero de Bonagas, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos sobre el crecimiento de la estructura universitaria, el gasto en personal y el manejo de recursos.

    Conteo

    Una vez cierren las urnas, comenzará el conteo de los votos. Las actas serán enviadas posteriormente a la Junta de Escrutinio, que irá consolidando los resultados conforme sean recibidos.

    Por esta razón, el Tribunal Superior de Elecciones no ha establecido una hora específica para anunciar quién será el próximo rector.

    La expectativa está puesta ahora en la participación de los electores y en el comportamiento de la jornada. El resultado determinará quién tendrá a su cargo la conducción de la Unachi durante los próximos años y la tarea de responder a los problemas que arrastra la institución.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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