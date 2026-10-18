NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Educación informó este domingo 18 de octubre que se ha establecido un retorno progresivo a clases presenciales en las escuelas oficiales, a partir del miércoles 21 de octubre para los estudiantes de 12 regiones.

El retorno a clases, luego del terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre, se dará en las regiones educativas de Panamá Centro, Darién, Panamá Este, Chiriquí, Panamá Norte, Bocas del Toro, Panamá Oeste, comarca Emberá Wounaan, San Miguelito, comarca Guna Yala, Colón y la comarca Ngäbe Buglé.

Escuelas de Panamá Centro y San Miguelito

El Meduca indicó que el lunes 19 de octubre deberán reincorporarse el personal administrativo y el martes 20 de octubre, los docentes de estas regiones y centros educativos operativos, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para el desarrollo de las actividades escolares y preparar las condiciones para el regreso de los estudiantes.

Centros educativos en Panamá Oeste

En un comunicado, el Meduca informó que el resto de las escuelas del país mantendrán temporalmente diferentes modalidades y serán convocadas a retornar a sus actividades académicas presenciales de acuerdo con las condiciones de cada región.

Planteles escolares de Panamá Norte y Panamá Este

La entidad reiteró que los centros educativos de las regiones de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos.

Colegios oficiales en Colón

Serán cerca de 700 centros educativos oficiales que volverán a clases a partir de este miércoles.

Listado de escuelas en Chiriquí

Las clases fueron suspendidas a nivel nacional el pasado viernes 9 de octubre tras el terremoto. Desde ese fin de semana, las autoridades iniciaron el proceso de inspección y evaluación de las escuelas para conocer el alcance de los daños.

Centros educativos de las comarcas

El calendario se escalona por grupos.

Las 12 regiones y sus escuelas son:

Bocas del Toro: 146

Chiriquí: 132

Panamá Oeste: 131

Panamá Centro: 79

Colón: 64

Comarca Ngäbe Buglé: 48

Panamá Este: 46

Darién: 41

Panamá Norte: 31

Comarca Emberá Wounaan: 27

San Miguelito: 18

Comarca Gunayala: 7

Escuelas de Bocas del Toro