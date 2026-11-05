Las sanciones de Estados Unidos contra la hija de una general cubana salpican a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La hija de una general cubana radicada en Panamá, el hermano del antiguo jefe del holding más importante de Cuba y una sociedad anónima panameña han sido incluidos en la lista sancionatoria de la OFAC (siglas en inglés de la Oficina de Control de Activos Extranjeros), anunció este jueves 5 de noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Se trata de Any Rodríguez Lastres, hija de la presidenta de la estatal y poderosa empresa cubana GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera. Any Rodríguez era, hasta hace poco, residente en Panamá. (Se desconoce si permanece en el país).

La sanción responde al hecho de que Any Rodríguez “es familiar adulta de [la general cubana] Ania Guillermina Lastres Morera, cuyas propiedades e intereses patrimoniales están bloqueados de conformidad con esta orden”, revela la OFAC.

Any se desempeñaba en Panamá como directora comercial de la empresa Terminal de Contenedores de Mariel, S.A., igualmente sancionada por Estados Unidos en julio de este año.

Lea el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aquí.

El Departamento del Tesoro también informó que han sido designadas ocho entidades y dos personas –incluida Any Rodríguez Lastres– e identifica cinco buques como bienes bloqueados, con el fin de “poner fin a las actividades ilícitas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo el hemisferio”.

La acción, informa el Gobierno estadounidense, incluye objetivos vinculados a redes cubanas de transporte de petróleo, élites, entidades estatales de importación y asistencia técnica y proveedores con sede en China de las fuerzas militares cubanas.

El general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, era considerado el cerebro e impulsor de Gaesa hasta su muerte en 2022. / GRANMA

En la lista también ha sido incluido Guillermo Faustino Rodríguez López Calleja, identificado como “parte de una extensa red de empresas navieras que transportan productos petrolíferos desde y hacia Cuba”. Este personaje es hermano del fallecido jefe de GAESA Luis Alberto Rodríguez López Calleja, tío de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo.

#DiarioDeCuba | El hermano del fallecido #LuisAlbertoRodríguezLópezCalleja, jefe de #GAESA, y la hija de la actual cabeza del conglomerado militar de #Cuba, entran a la lista de sanciones de #EEUU. https://t.co/3D0maybwMU — DIARIO DE CUBA (@diariodecuba) November 5, 2026

De acuerdo con el medio digital Diario de Cuba, Rodríguez López Calleja, “aunque no ocupó un cargo oficial público en GAESA, aparece vinculado a firmas offshore creadas desde, al menos, la década de 1990 en Luxemburgo, Liechtenstein, Chipre, Islas Vírgenes Británicas y Suiza, vinculadas con el transporte marítimo, flete de buques y actividades comerciales opacas”.

Sociedad y buques

La OFAC también anunció la designación en la Lista SDN (siglas en inglés de Lista de Nacionales Especialmente Designados, principal registro de sanciones económicas de Estados Unidos) de la sociedad panameña Tentacool Commercial, Inc., registrada en 2017 y dedicada al transporte marítimo y costero de carga.

Esta sociedad tiene como dignatarios a Vielka Rodríguez de Applewhite, como tesorero a José Paz Castañeda y como secretario a Hugo Moreno Rodríguez. Su agente residente es la firma Fábrega, Molino & Mulino. (El presidente de Corporación La Prensa, S.A. y director del diario La Prensa, Jorge Molina, es socio de este bufete).

La lista también incluye modificaciones a dos embarcaciones que navegaban con bandera panameña.

La primera, un tanquero llamado Carlota C, fue reemplazada por el cisterna María Cristina (CLBN).

También hubo cambios con la nave Giralt. En su lugar, ahora está Lourdes (CLBO).

La OFAC también ha emitido una resolución “que autoriza sanciones contra cualquier persona extranjera que opere o haya operado en los sectores de manufactura, tecnología, electrónica y marítimo de la economía cubana”.