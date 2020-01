DERROTA. A Balbina Herrera nunca la habían visto en una pelea de Roberto La Araña Vásquez, pero el martes acompañó al boxeador en su combate contra el mexicano Hugo Cazares. Lo malo para La Araña fue que perdió la pelea y el título de campeón, por K.O. ¿Presagio de lo que ocurrirá el 3 de mayo?

ESPERANZA. Cuesta creerlo. Pero Balbina anda presumiendo de los resultados de una encuesta –por supuesto, encargada por ella– que pone a Ricardo Martinelli casi a su alcance, a una distancia de 3 puntos porcentuales. ¿Le habrá salido tan costoso el debate a Martinelli?

CÓMPLICES. Si el PH Plaza Independencia se construye en desafío a las normas de conservación patrimonial, eso no parece ser problema del alcalde encargado, Iván Arrocha, y el representante de San Felipe, Mario Kennedy. Los dos acompañaron a los promotores del proyecto al acto de la “primera palada”, aunque para entonces ya las obras estaban avanzadas y se podía advertir que estaban haciendo un piso de más. Después no digan que no sabían nada.

COPIÓN. La Presidencia estrenó unas cápsulas informativas, con las últimas apariciones estelares de Martín Torrijos. Igualito al “minuto Martinelli”.

PÁNICO. Ayer, un grupo de concejales se llevó el susto de sus vidas, cuando quedó atrapado en un elevador del Hatillo. Entre los varados estaban los representantes Oscar Coronado, Tito Lee y Carlos Delgado. Alguno sufriría de claustrofobia, porque los gritos de auxilio se escuchaban por todo el pasillo. El rescate tardó más de 15 minutos. Una llamadita al 911 habría resultado más efectiva.

CÍRCULO. Una de las personas que presentó la impugnación contra la nómina de CD al Parlacen, es Priscila Valenzuela, quien dentro del PRD es reconocida por su cercanía con el Toro. Qué casualidad que el magistrado que favoreció su reclamo, también lo es.