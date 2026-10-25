María Corina Machado regresó a Venezuela: las imágenes y el anuncio de un reencuentro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras cerca de diez meses en el exilio, varios intentos fallidos de regresar a su país, recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 y denunciar violaciones de los derechos humanos y la situación de los presos políticos en Venezuela, la dirigente opositora María Corina Machado regresó este domingo 25 de octubre al territorio venezolano.

Las primeras imágenes de su regreso fueron difundidas desde el Santuario de la Divina Pastora, en el estado Lara, donde participó en una misa y posteriormente se desplazó en un vehículo entre una multitud de simpatizantes.

Mientras su partido, Vente Venezuela, anunció un próximo reencuentro público con los venezolanos.

El regreso iniciaolmente fue confirmado por el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia quien a través de la red social X aseguró que la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentraba de regreso en Venezuela.

La misma María Corina Machado se encargó de enviar un mensaje en X en el que señaló que se encontraba en su país.

“Estoy aquí con ustedes”, escribió.

¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad Ustedes lo saben, esto es hasta el final. — Edmundo González (@EdmundoGU) October 25, 2026

María Corina Machado que había estado residiendo en Panamá desde hace varios meses, había denunciado las trabas para regresar a territorio venezolano.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

En varias oportunidades había reiterado su intención de regresar al territorio venezolano, tras haber salido en diciembre de 2025.

“Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición. Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio”, dijo Machado en un mensaje en X al responder un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez.

Esta lucha es espiritual, y por eso la vamos a ganar de la mano de Dios. ¡Bienvenida, @MariaCorinaYA! Imágenes desde el Santuario de la Divina Pastora, en Lara. https://t.co/4byDoXLbqX — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

El comando Vente Venezuela, el movimiento político de Machado fue el encargado de difundir las primeras imágenes en la red social X . Un primer video confirmaba que María Corina Machado sí estaba en Venezuela y asistía en sus primeras horas en ese país al Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, estado Lara.

“María Corina Machado pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país. ¡Venezuela será libre!“, indica el movimiento político venezolano.

Desde el Santuario de la Divina Pastora, en Santa Rosa, hasta cada rincón de Venezuela, se siente la fuerza de un pueblo que jamás perdió la esperanza. @MariaCorinaYA pisa nuevamente el suelo venezolano y su llegada anuncia el reencuentro de todas las familias que pronto volverán a estar unidas en nuestro país. ¡Venezuela será libre! — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

A la salida de la misa, Machado se movilizó en medio de la multitud que gritaba ¡libertad! y otros que pedían mediar por liberación de algunos presos políticos.

“Tráeme a mis hijos”, le grita una venezolana a María Corina a su salida de la iglesia de Santa Rosa, #Lara! Viene el reencuentro de todos los venezolanos. https://t.co/6plT4lcgXc — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

El movimiento Vente Venezuela asegura que la líder de la oposición realizará una reencuentro público con los venezolanos. Además, convocan a una concentración en Caracas para este mismo domingo 25 de octubre en la autopista Valle-Coche a las 3:30 p.m. hora Venezuela.

🇻🇪 ¡CARACAS, HOY NOS VEMOS EN LA CALLE! — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

María Corina Machado se traslada desde el estado Lara, al estado Carabobo acompañada por una caravana de autos, según se aprecia en publicaciones del comando político Vente Venezuela.

#AHORA | ¡Morón, Carabobo en la calle por la libertad! 🇻🇪 Rostros de dignidad y entusiasmo reciben a @MariaCorinaYA en su paso por el estado Carabobo. La ciudadanía movilizada le demuestra al país que la convicción democrática sigue intacta. https://t.co/oxlgo3hfqY — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 25, 2026

Los intentos fallidos de regresar a Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado protagonizó una serie de intentos fallidos de regresar a Venezuela desde Panamá.

La situación generó cuestionamientos sobre las restricciones a sus desplazamientos, el papel de las autoridades venezolanas y la posición del Gobierno de Estados Unidos.

María Corina Machado ha reiterado que quiere regresar a Venezuela para contribuir en el proceso de transición. EFE/Archivo

Machado había intentado regresar a Venezuela al menos siete veces, tres de ellas durante una misma semana desde Panamá. Su equipo denunció que se le impedía viajar, aunque no se había establecido de manera concluyente quién había ordenado todos los impedimentos.

Cronología de los acontecimientos

22 de septiembre: Se conocen tres nuevos intentos fallidos. Su equipo confirmó que Machado había intentado salir de Panamá por vía marítima y aérea. Una embarcación canceló el traslado alegando fallas mecánicas, mientras que los itinerarios a través de Aruba y Curazao tampoco se concretaron.

23 de septiembre: Surge la información del pasaporte diplomático panameño. Machado habría intentado regresar con un pasaporte diplomático facilitado por Panamá por razones humanitarias y acompañada de un asesor del canciller Javier Martínez Acha.

2 de octubre: Machado permanecía en Panamá con bajo perfil. EFE informó que la opositora continuaba en territorio panameño, con escasas apariciones públicas. Una fuente cercana señaló que se trabajaba con cautela para crear condiciones que permitieran su regreso.

6 de octubre: Reiteró su decisión de volver. Machado anunció que regresaría a Venezuela para fortalecer la organización ciudadana y contribuir al proceso de transición política.

15 de octubre: Denunció su exclusión de las negociaciones. En una entrevista con The New York Times, Machado afirmó que Estados Unidos no la había incluido en las conversaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. El Departamento de Estado sostuvo que su partido sí había sido invitado y que ella tenía derecho a regresar a Venezuela.

Una Venezuela complicada con la transición y el tutelaje

El regreso de María Corina Machado a Venezuela se da en un escenario completamente distinto al que dejó en diciembre de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz.

Con Nicolás Maduro detenido en una cárcel en Nueva York, junto a Cilia Flores, tras la captura el pasado 3 de enero por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, el país suramericano tomó otro giro con el tutelaje de Donald Trump.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha cobrado relevancia y tomado oxígeno político, con las relaciones internacionales con Estados Unidos, con quien no solamente ha reestablecido lazos comerciales y diplomáticas, sino que ha suscrito varios acuerdos, entre ellos el energético para inversiones millonarias en materia petrolera, la apertura del capital privado estadounidense para la explotación, exploración y producción de petróleo y otros en materia eléctrica.

Fotografía difundida en la cuenta oficial de Delcy Rodríguez, posando junto al presidente estadounidense Donald Trump. EFE/ @delcyrodriguezv

El plan de tres fases anunciado por el gobierno de Donald Trump para Venezuela y reiterado en varias oportunidades por el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y transición política, luego de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, ha generado algunas dudas entre opositores y las radicales del movimiento chavista tradicional.

En paralelo, el Gobierno de Donald Trump respalda las negociaciones entre la administración interina de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición venezolana representado por la Asamblea Nacional electa en 2015, cuya delegación encabeza Dinorah Figuera, mientras que Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, lidera las conversaciones por el oficialismo.

La exdiputada y quien encabeza la delegación opositora, Dinorah Figuera (c-i), y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez (c-d), asisten a la instalación formal de la mesa de diálogo. EFE

El diálogo, iniciado formalmente el 6 de agosto de 2026 en Caracas con el acompañamiento de Washington, busca establecer condiciones para una transición democrática mediante reformas institucionales, garantías políticas y electorales, y la revisión de las inhabilitaciones de dirigentes opositores.

El pasado 21 de octubre concluyó la tercera ronda de negociaciones, sin acuerdos definitivos sobre la celebración de elecciones presidenciales, aunque las partes anunciaron avances en la revisión de leyes y mecanismos institucionales.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de esta mesa de diálogo, cuyas próximas conversaciones están previstas del 11 al 15 de noviembre.

La oposición lideraba por Machado y González han reiterado el llamado a cambios en los poderes electorales, judiciales y a las elecciones.

465.5% inflación interanual (12 meses) a septiembre en Venezuela según el Banco Central de Venezuela. $0.16 es el salario mínimo legal en Venezuela, equivalente a unos 130 bolívares mensuales al cierre de septiembre. $761.35 es el costo de la canasta alimentaria familiar al cierre de septiembre, según el Cendas apra un hogar de cinco personas.

Entre presos políticos y crisis económica

El último balance público de Foro Penal registra 322 presos políticos en Venezuela, con fecha de corte del 5 de octubre.

A toda esta expectativa política se suma una crisis social por el alto costo de la vida, bajos ingresos y las secuelas de los terremotos del 24 de junio de 2026 que devastó gran parte del estado La Guaira y dejó miles de personas sin vivienda y un saldo de más de 6,300 fallecidos.

En medio de este panorama la economía venezolana llega a octubre de 2026 con una inflación interanual de 465.5%, un salario mínimo legal que equivale a aproximadamente 16 centavos de dólar mensuales y una canasta alimentaria familiar que supera los $760.

Foto de julio cuando trabajadores y miembros de distintos sindicatos participaron en la manifestación de la oposición en Caracas para hacer reivindicaciones de derechos laborales. / Getty Images

Aunque la inflación mensual se ha desacelerado desde julio, los economistas Asdrúbal Oliveros y José Manuel Puente advierten que la estabilización de los precios y la recuperación del poder adquisitivo siguen siendo desafíos pendientes.

La presencia de Machado sin duda da un giro en la dinámica de Venezuela, mientras se esperan un desenlace político electoral y de soluciones prácticas para la población que demanda mejores ingresos, acceso a servicios básicos como salud, agua y electricidad.

Venezuela vive momentos claves, mientras la factura petrolera sube con cerca de 1.2 millones de barriles de producción al día y con una estimación de ingresos proyectados de $31,000 millones para este año, pero la población padece una pérdida del poder adquisitivo y desempleo.

Con información de agencias EFE, El Pitazo y diario Primicia.