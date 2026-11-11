NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El canciller de la República, Javier Martínez Acha, enfatizó este miércoles 11 de noviembre que “El Canal es operado y administrado por Panamá”.

La reacción de Martínez Acha se da luego de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que ahora Washington y el gobierno panameño controlan conjuntamente el Canal de Panamá.

Al ser consultado sobre cuál sería la reacción de Panamá ante las aseveraciones de Hegseth, el canciller respondió que es serena, diplomática, soberana, con determinación, pero también con efectividad jurídica.

“El Canal es operado y administrado por la República de Panamá, a través de la Autoridad del Canal de Panamá. Nosotros tenemos acuerdos de cooperación en materia de seguridad para mitigar los riesgos de narcotráfico, crimen organizado, para promover seguridad marítima y sobre todo para proteger la infraestructura crítica de todo el país”, resaltó Martínez Acha.

El canciller indicó que esos acuerdos de cooperación también se tienen con Reino Unido, Japón, España, Colombia, Corea del Sur y con muchos otros países. “Que quede claro que el Canal es de los panameños y será de los panameños. Es lo que teníamos que decir”, afirmó el titular de Relaciones Exteriores panameñas, quien estuvo presente este miércoles el XII Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad.

Agregó que Panamá no emitirá una comunicación oficial y que la Constitución, el derecho internacional y los tratados están de parte de Panamá.

El comentario sobre Panamá se produce en un momento especialmente complicado para Hegseth en Washington, donde enfrenta un intento de juicio político (impeachment) impulsado por el congresista republicano Thomas Massie, de Kentucky.

“Panamá hizo a un lado los esfuerzos de China y ahora, junto con ellos, controlamos el Canal. El mensaje es claro: este es nuestro hemisferio y actuemos en consecuencia”, manifestó Hegseth, sin especificar a cuáles esfuerzos se refería ni precisar las acciones que, a su juicio, permitieron apartar la influencia de Pekín del Canal de Panamá.

Panamá se ha visto en medio de la disputa entre Estados Unidos y China por la influencia estratégica y comercial en la región, particularmente alrededor del Canal de Panamá.

Estados Unidos ha manifestado preocupación por la presencia china en el entorno de la vía interoceánica, cuestionando la operación de puertos cercanos al Canal y planteando inquietudes sobre el cumplimiento del principio de neutralidad. China, por su parte, ha rechazado los señalamientos estadounidenses y reiterado su respaldo a la soberanía panameña y a la neutralidad permanente del Canal.