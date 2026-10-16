Más helicópteros y especialistas de Estados Unidos para atender las emergencias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos facilitó más helicópteros para la atención de los damnificados del terremoto de 7.5 que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre.

En una conferencia de prensa virtual, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, informó que ha estado personalmente en comunicación con el presidente José Raúl Mulino “desde los momentos iniciales… y nos pusimos a su disposición”.

“Hace unos días nos llamaron para decirnos que hacían falta helicópteros. Hablamos con el Comando Sur y trajimos unos Black Hawk”, dijo el embajador, sin precisar la cantidad de aeronaves.

El Comando Sur ya había prestado un helicóptero Chinook para llevar ayuda humanitaria. Cabrera incluso contó que él mismo viajó en el aparato hasta Soná, Veraguas, una de las cuatro provincias más afectadas. Las otras tres son Coclé, Herrera y Los Santos.

Cinco camiones con ayuda humanitaria financiada por Estados Unidos a través de UNHCR se dirigen a Coclé, Herrera, Los Santos y Tonosí.



2,500 mantas, 2,900 mosquiteros, 750 lonas, 200 carpas familiares, 1,290 kits de cocina y 500 colchonetas para dormir, que beneficiarán… pic.twitter.com/n8s4tHk1mc — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) October 13, 2026

Además, han despachado cinco camiones con 30 toneladas de suministros. Hace dos días, la embajada entregó 17 camiones de carga, valorados en $2.1 millones, con capacidad de 10 y 25 toneladas.

Hasta ahora, Estados Unidos ha entregado equipos, enseres y alimentos, ha aportado $5 millones aprobados por el presidente Donald Trump y ha proporcionado 20 especialistas para evaluar daños estructurales en iglesias, escuelas y hospitales. Cabrera remarcó que esta es la ayuda “inicial”.

Hoy entregué 17 camiones de carga pesada, financiados por Estados Unidos y valorados en $2.1 millones al @senafrontpanama.



Estos vehículos de 10 y 25 toneladas fortalecen la capacidad de respuesta de Panamá tras el terremoto, facilitando el transporte de suministros y… pic.twitter.com/zPTvV8etMu — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) October 13, 2026

“Conversamos diariamente… Mientras surgen necesidades, vemos cómo ayudar”, indicó. También se gestiona la llegada de más ingenieros para ayudar en la evaluación de edificaciones.

Recordó que, desde que cerró la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), su país ha enviado ayuda a Jamaica, por el huracán Melissa de hace un año, y a Venezuela, Colombia y Panamá, por los terremotos. Elogió las tareas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Senan, el Senafront y los Bomberos.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante la conferencia de prensa, el 15 de octubre de 2026.

El embajador también enfatizó que es “categóricamente falsa” la publicación de The New York Times, que informó que Estados Unidos había enviado a 600 soldados de la División de Montaña de Fort Drum, en Nueva York, a un centro de entrenamiento en una zona selvática de Panamá.

No obstante, reconoció que actualmente hay 120 militares de la 10.ª División de Montaña participando en un curso de dos semanas en la selva. El entrenamiento termina el 25 de octubre y está previsto que el grupo retorne a Fort Drum, su base de origen.