Ministro Paredes dijo que le llamó la atención al funcionario que amenaza con represalias a los que no le den ‘like’ a sus publicaciones, pero no habrá sanciones

Decisión

Rogelio Paredes, titular del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social (Miviot), informó a La Prensa que le llamó la atención al funcionario de su cartera que amenazó con tomar “respectivas acciones” contra los funcionarios que no le dan like a sus publicaciones, y a las del presidente de la República Laurentino Nito Cortizo.

Sin embargo, el ministro aseguró que no habrá sanciones pues hay “libertad de pensamiento”. Paredes también explicó que el funcionario “pidió disculpas”.

Se trata de José Ruiloba, quien de acuerdo con la planilla de la Contraloría General de la República figura como jefe de personal del Miviot, cargo en el que devenga $5 mil.

En una nota de voz compartida en redes sociales Ruiloba dice: “en este grupo hay 161 personas, de las cuáles el 90% trabaja en el Miviot, no es posible, que el ministro, el señor ministro que es jefe de todos nosotros, sube una publicación y solamente 20 o 30 personas de este grupo, que trabaja en el ministerio y tienen Instagram, ni siquiera pueden darle un like al jefe”.

El mensaje sigue: “quiero que sepan que vamos a estar midiendo cada una de estas cosas. y se tomarán las respectivas acciones. La verdad no me gusta amenazar a nadie, pero se los digo con toda la claridad del mundo, hoy 12 de agosto para que tomen conciencia y se pongan pilas (...)”.

¿Esto que es? ¿Represalias por no darle likes al ministro? ¿Amenazas, represalias por no dar likes? Hey, socorro, esto no tiene sentido. Lloriqueo por likes. Todo mal pic.twitter.com/sOy1LLycbp — Luis Alfaro (@LuisEAlfaroM) August 15, 2020

Paredes contó a este medio que habló con el funcionario ayer viernes 14 de agosto, y añadió que él nunca le pidió que emitiera ese mensaje.

“Me indica él que fue de su propia voluntad, tratando de hacer sinergia alrededor de la gestión. No le pedí que lo hiciera, le llamé la atención porque efectivamente no son las maneras. Creo que es una cuestión que no debe darse”, argumentó.

¿Habrá alguna investigación, le mandarán algún memorándum, o será sancionado?

El ministro respondió: “Lo que ocurre en estos casos es que como es un mensaje de voz en redes sociales, y en una cuenta personal, es difícil que yo lo pueda sancionar por algo donde hay libertad de pensamiento, pero, no me parece que era la manera correcta de abordar un tema si lo que quiere es hacerme un favor que yo no he pedido. (...) Yo no creo que vamos a poder entrar más allá de un llamado de atención porque no se que otra forma legal existiera para una situación como esta. Por lo pronto lo que ha habido es un llamado de atención al funcionario y él se disculpó, porque bueno piensa que lo había hecho de buena fe, sobre todo porque él es el director de recursos humanos”.

De acuerdo a fuentes del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) José Ruiloba es sobrino del diputado de San Miguelito, Raúl Pineda.