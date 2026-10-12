Mulino acusa al alcalde de Mariato de repartir entre sus copartidarios la ayuda del terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tras una protesta de los residentes de Torio, el Presidente ordenó que el IMA entregue la comida casa por casa: ‘No quiero fiesta politiquera con esta tragedia’.

Residentes de Torio, una comunidad del distrito de Mariato, en el sur de Veraguas, cerraron la principal vía de acceso al pueblo para reclamar comida, agua y ayuda para reparar sus casas tras el terremoto de magnitud 7.5 del viernes 9 de octubre.

Según los manifestantes, la asistencia no llegaba.

Sin embargo, al ser consultado por periodistas sobre el tema, el presidente José Raúl Mulino ofreció otra explicación. Culpó al alcalde de Mariato, Ángel Batista, de repartir entre sus copartidarios los víveres que llegaron al distrito.

“Vi en un video un caso en Torio. Eso pasó porque el alcalde repartió lo que llegó a sus copartidarios. Y por supuesto la gente se puso brava”, afirmó el mandatario.

Dijo que planteó el caso a los diputados, alcaldes y representantes que lo acompañaron este domingo en una gira por la zona.

Mulino agregó que, tras ver el video, llamó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para preguntar qué ocurría en Torio y que le informaron que había llantas encendidas en la vía. “Con razón estaban bravos”, dijo.

Hasta el momento el alcalde Ángel Batista, del opositor Partido Panameñista, no había reaccionado a los comentarios del presidente de la República.

El IMA, casa por casa

La respuesta del Gobierno fue retirar la distribución de manos de las autoridades locales. “La comida la va a repartir el IMA, casa por casa, como corresponde”, dijo Mulino. “Yo no quiero fiesta politiquera con esta tragedia y con las bolsas de comida, y con el agua”, añadió.

El presidente extendió la advertencia al Órgano Legislativo: ningún diputado, del Gobierno o de la oposición, podrá hacer política con la ayuda. “A todos por igual. Aquí no hay panameños de un lado, panameños de otro”, insistió.

Fotografía que muestra una carretera destruida en Búcaro (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trasladó más de 37,000 bolsas de comida a las zonas afectadas, según un comunicado de la institución.

Su director, Nilo Murillo, detalló que unas 16,000 se destinaron a Herrera, 12,000 a Los Santos y cerca de 12,000 a Penonomé, en Coclé. Por su lado, el Ministerio de Seguridad Pública informó que el Servicio Nacional Aeronaval trasladó 57,440 libras de agua y alimentos por puente aéreo entre el sábado y el domingo, y la Policía Nacional reportó operativos en Torio y Malena.

No todos están de acuerdo con centralizar la asistencia. El diputado Luis Duke, de la bancada vamos, apuesta por el rol de las autoridades locales.

“La centralización dificulta la eficacia en este tipo de emergencias como la del terremoto. Los gobiernos locales son los que mejor conocen a su gente. Toda la coordinación debería ser canalizada a través de ellos para hacerla más eficaz. Querer concentrar todo, es sinónimo de egocentrismo y hace que las ayudas no lleguen a tiempo. Mientras tanto, quien queda esperando son los panameños más afectados”.

Un distrito aislado

Torio está entre las comunidades más golpeadas de Mariato, a unos 20 kilómetros del epicentro, según la ubicación del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, identificó entre cuatro y cinco kilómetros de carretera con daños severos en el tramo hacia Torio, y el Sistema Nacional de Protección Civil reportó a los corregimientos de Arenas, El Cacao y Quebro sin acceso por tierra.

Consejo de gabinete del presidente Mulino. Cortesía Presidencia de la República.

Un día después del sismo, el propio Batista describió a La Prensa un distrito sin electricidad, agua ni internet, con acueductos rurales colapsados y el edificio municipal prácticamente perdido.

Calculó en unas 1,500 las personas afectadas y contó que algunas familias se refugiaron en las alturas, en escuelas o en potreros. El alcalde dijo entonces que viajó a Santiago para conseguir 35 cajas de agua, además de pan y leche para niños y adultos mayores, y pidió apoyo al Gobierno central.

La queja de Torio no fue la única. Residentes de Macaracas y Tonosí, en Los Santos, y de Los Pozos y Pesé, en Herrera, también reclamaron por la demora de las inspecciones y de la ayuda. Mulino reconoció que el mal estado de las carreteras retrasó el traslado de alimentos y aseguró que las entregas comenzaron el sábado.

Torio, Mariato, Veraguas,

‘Esto no se va a resolver rápido’

El presidente pidió paciencia. Advirtió que la reconstrucción tomará meses y que el primer problema es dónde ubicar a quienes perdieron su vivienda. “Las casas desplomadas, las familias están en el patio, bajo un palo en una carpita”, describió.

“Esto no se va a responder de una vez”, dijo. Lo primero ya está en marcha, agregó, “pero va a tomar tiempo”.

El Consejo de Gabinete declaró el sábado el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para compras sin licitación hasta el 31 de diciembre. Estados Unidos anunció $5 millones en asistencia inicial.