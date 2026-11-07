El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 9 de noviembre conversará con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana.
“El lunes sostendré una conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, escribió el mandatario panameño en su cuenta de X.
El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 7, 2026
Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, la noche del viernes, luego de la destitución del presidente Santiago Peña, en medio del escándalo por la crisis financiera de Ueno Bank.
Cabe recordar que el pasado jueves, cuando estalló la crisis en Paraguay el presidente Mulino expresó su respaldo a la paz social y la estabilidad de Paraguay y destacó su relación de amistad con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, a quien reconoció por su compromiso con su país.
Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 5, 2026
Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de…