NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que este lunes 9 de noviembre conversará con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana.

“El lunes sostendré una conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”, escribió el mandatario panameño en su cuenta de X.

El lunes sostendré una conversación con el nuevo Presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 7, 2026

Alliana asumió la Presidencia de Paraguay, la noche del viernes, luego de la destitución del presidente Santiago Peña, en medio del escándalo por la crisis financiera de Ueno Bank.

Cabe recordar que el pasado jueves, cuando estalló la crisis en Paraguay el presidente Mulino expresó su respaldo a la paz social y la estabilidad de Paraguay y destacó su relación de amistad con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, a quien reconoció por su compromiso con su país.