Panamá celebra el 3 de noviembre con actos austeros tras el terremoto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá conmemorará los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia con cambios en las actividades tradicionales.

Este año no se realizarán las dianas en el Palacio de Las Garzas y los actos oficiales se desarrollarán bajo un protocolo de austeridad, en solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó este martes 3 de noviembre los actos oficiales de la conmemoración, que incluyeron la izada del Pabellón Nacional en el Palacio de Las Garzas y la entrega de la bandera al abanderado oficial, Ricardo Gago Salineros.

El presidente durante los actos protocolares. Izada de la bandera. Izada de la bandera. Cortesía Presidencia

Luego de los actos en presidencia, el mandatario nacional junto a los ministros y autoridades asistirán al solemne Te Deum de las Fiestas Patrias en Panamá en 2026 que se celebra en el marco de la conmemoración de la Separación de Panamá de Colombia en la Catedral Basílica Santa María la Antigua en el Casco Antiguo de ciudad de Panamá.

El presidente José Raúl Mulino de camino a la catedral. Cortesía Presidencia

Antes de la misa el presidente Mulino aseguró que van a cumplir con las casas para las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre e igualmente habló de la conmemoración de los 123 años de separación de Colombia. “Tenemos un Panamá para todos los panameños”.

“A 123 años, tenemos hoy un país fortalecido y soberano, con un Canal de Panamá que pertenece a los panameños. Creo que hemos avanzado mucho desde aquella gesta heroica del 3 de noviembre del 1903”.

Igualmente, destacó el nombramiento de Ricardo Gago como abanderado del 3 de noviembre.

Parte de los ministros y autoridades en los actos protocolares del 3 de noviembre. Cortesía Presidencia

La ceremonia eclesiástica es oficializada por monseñor José Domingo Ulloa.

“La mayor riqueza de Panamá está en su gente”, recordó Ulloa, al exhortar a los panameños a mirarse como hermanos y ser solidarios con quienes sufren por el terremoto. Igualmente manifestó la necesidad de hacer patria desde cada lugar donde se trabaje, tanto en el sector público como privado.

Monseñor José Domingo Ulloa, recibe al presidente José Raúl Mulino y al abanderado, Ricardo Gago y a la delegación de la presidencia. Cortesía Presidencia

“Panamá se construye cada día”, dijo. “Vamos a superar todo esto que vivimos y nos vamos a levantar. El terremoto nos ha recordado a todos nuestras fragilidad”.

Las autoridades durante el solemne TeDeum de las Fiestas Patrias en Panamá en 2026. Cortesía presidencia

Monseñor resaltó la solidaridad y la ayuda de los panameños que han llevado consuelo a los lugares más remotos afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

“No bajemos la guardia de la solidaridad”, exhortó Monseñor José Domingo Ulloa, al señalar que es fundamental acompañar el proceso de reconstrucción para evitar el abandono de las familias afectadas.

Misa por la separación de Panamá de Colombia. Monseñor José Domingo Ulloa saluda al presidente José Raúl Mulino y a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Cortesía Presidencia

Posterior a estos actos se darán inicio a los desfiles patrios de este martes 3 de noviembre de 2026, con motivo de los 123 años de la separación de Panamá de Colombia.

La comitiva presidencial durante las fiestas patrias 2026. Cortesía Presidencia

Posterior a la misa, se realiza una sesión solemne del Consejo Municipal de Panamá en el Palacio Municipal Demetrio H. Brid.

Fotografía oficial con el cuerpo diplomático a la salida de la misa por el 3 de noviembre, 123 años de separación de Panamá de Colombia. Cortesía Presidencia

Desfiles patrios

Tradicionalmente se realizan dos rutas: el Casco Antiguo y la vía España.

En la primera, el recorrido partió desde la calle tercera, en las inmediaciones de la plaza Simón Bolívar, y finalizará en la calle 26, avenida Balboa; mientras que en la segunda, las delegaciones saldrán desde la intersección de la iglesia del Carmen y avanzarán hasta la intersección de Caja de Ahorros.

Participarán centros educativos públicos y particulares, bandas estudiantiles e independientes, organizaciones cívicas y estamentos de seguridad. Entre los abanderados destacan Ricardo Gago Salineros, en el Casco Antiguo, y una delegación de aproximadamente 60 estudiantes atletas medallistas de los Juegos Intercolegiales y Codicader, en la vía España, según la programación oficial del Ministerio de Educación.

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