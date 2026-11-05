El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su respaldo a la paz social y la estabilidad de Paraguay y destacó su relación de amistad con el mandatario paraguayo, Santiago Peña, a quien reconoció por su compromiso con su país.
“Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay”, manifestó Mulino a través de su cuenta en la red social X.
Panamá, país asociado al Mercosur, aboga por la paz social y la estabilidad en Paraguay. Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre.— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 5, 2026
Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de…
El pronunciamiento de Mulino ocurre luego de que Peña anunciara su renuncia a la presidencia este jueves 5 de noviembre, tras un escándalo financiero que llevó a la intervención y cierre de Ueno Bank, entidad con la que había mantenido vínculos empresariales el mandatario paraguayo.
Mientras tanto los diputados de Paraguay han aprobado ejecutar un juicio político a Santiago Peña, pero debaten si aceptan o no la renuncia o si lo enjuician como funcionario público.
El gobernante panameño también expresó su reconocimiento a Peña, con quien mantiene una relación cercana tanto en el ámbito político como personal.
“Rescato la actitud del presidente Peña, porque sé del profundo amor hacia su nación, a la que ha defendido siempre”, señaló.
Mulino destacó, además, los vínculos que ha mantenido con el mandatario paraguayo durante su administración.
“Él ha sido un presidente amigo de nuestro país, de nuestra gestión y de mi persona. Lo que valoro y valoraré siempre”, afirmó.