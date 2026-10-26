El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo 25 de octubre a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y manifestó su disposición a continuar trabajando conjuntamente entre ambos países.

“Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, escribió Mulino en su cuenta de la red social X.

La Cancillería de Panamá también emitió un comunicado en el que felicita a Lula da Silva y al pueblo brasileño por la jornada electoral.

“Panamá reconoce el valor de las elecciones como expresión fundamental de la voluntad soberana de los pueblos y reafirma la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la convivencia pacífica, como pilares esenciales de la estabilidad y el desarrollo de nuestras naciones”, señaló la entidad, a cargo de Javier Martínez-Acha Vásquez.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró matemáticamente definida la elección, con Lula como ganador del balotaje frente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con el 99.9% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51.7% de los sufragios, frente al 48.2% de su rival, según los resultados reportados. El resultado le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial al frente de Brasil.

La victoria también marcó una remontada electoral: Flávio Bolsonaro había quedado por delante de Lula en la primera vuelta, pero no logró mantener esa ventaja en el balotaje.

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