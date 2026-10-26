NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, felicitó este domingo 25 de octubre a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil y manifestó su disposición a continuar trabajando conjuntamente entre ambos países.

“Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria! Seguiremos trabajando juntos por nuestros países”, escribió Mulino en su cuenta de la red social X.

Felicito al pueblo brasileño por esta jornada democrática y especialmente al Presidente @LulaOficial por la victoria!Seguiremos trabajando juntos por nuestros países. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 26, 2026

La Cancillería de Panamá también emitió un comunicado en el que felicita a Lula da Silva y al pueblo brasileño por la jornada electoral.

“Panamá reconoce el valor de las elecciones como expresión fundamental de la voluntad soberana de los pueblos y reafirma la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la convivencia pacífica, como pilares esenciales de la estabilidad y el desarrollo de nuestras naciones”, señaló la entidad, a cargo de Javier Martínez-Acha Vásquez.

🇵🇦🤝🇧🇷 La Cancillería de Panamá felicita al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y al pueblo brasileño por su participación en la jornada democrática. pic.twitter.com/qyxU05mc2V — Cancillería de Panamá (@CancilleriaPma) October 26, 2026

El Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró matemáticamente definida la elección, con Lula como ganador del balotaje frente a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Con el 99.9% de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51.7% de los sufragios, frente al 48.2% de su rival, según los resultados reportados. El resultado le permitirá asumir un cuarto mandato presidencial al frente de Brasil.

La victoria también marcó una remontada electoral: Flávio Bolsonaro había quedado por delante de Lula en la primera vuelta, pero no logró mantener esa ventaja en el balotaje.

[Lea aquí: Lula gana a Bolsonaro con una remontada histórica, volverá a ser presidente de Brasil y frena los éxitos de la derecha en América Latina]