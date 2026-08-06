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    Viaje oficial

    Mulino suma 28 viajes con visita a Colombia para toma de posesión de De la Espriella

    Yasser Yánez García
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    Mulino suma 28 viajes con visita a Colombia para toma de posesión de De la Espriella
    Presidente José Raúl Mulino. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará a Cali, Colombia, este viernes 7 de agosto para participar en la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, acto que tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad de Santiago de Cali, a las 3:00 p.m.

    Este será el viaje número 28 de Mulino desde que inició su mandato presidencial el 1 de julio de 2024.

    De acuerdo con Presidencia, la agenda de Mulino, previa al acto protocolar, incluye reuniones bilaterales con el nuevo presidente colombiano, donde abordarán temas claves de cooperación, interconexión eléctrica, seguridad y crimen organizado, relaciones comerciales y diplomáticas, así como una alianza extraordinaria para impulsar inversiones en materia de turismo.

    Además, se prevé una reunión con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem Al Hashimy.

    Concluido el acto protocolar, el presidente Mulino y los ministros que lo acompañan regresarán a Panamá el mismo viernes.

    El canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Frank Ábrego, ministro de Seguridad, y el embajador de Panamá en Colombia, Mario Boyd Galindo, acompañarán a Mulino en la toma de posesión.

    Otros mandatarios confirmados son el rey de España, Felipe VI; los presidentes Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Luis Abinader, de República Dominicana; José Antonio Kast, de Chile; y Nasry Asfura, de Honduras.

    Este sería el segundo viaje de Mulino a Colombia, luego de participar en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se llevó a cabo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, en mayo de 2025.

    Yasser Yánez García

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