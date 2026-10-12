Diputado denuncia que la ayuda no llega por rencillas políticas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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De Gracia explicó que el problema está en el manejo del COE en Las Tablas. ‘Eso prácticamente tiene una desviación política, que a uno sí, a otro no’, afirmó.

El terremoto del viernes 9 de octubre abrió una grieta dentro del oficialismo.

Ronald De Gracia, diputado de Realizando Metas (RM) por el circuito 7-2 (Los Santos, Macaracas y Tonosí), denunció que la ayuda humanitaria no está llegando a comunidades de Tonosí y Macaracas.

El motivo —según él— son las pugnas políticas en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Las Tablas. De Gracia habla, pese a que milita en el mismo partido que el presidente José Raúl Mulino.

“Yo te voy a ser muy honesto, porque yo no voy a seguir tapando cosas de mi gobierno que no se están dando bien”, dijo el diputado en una entrevista telefónica con La Prensa, desde su circuito.

Ronald De Gracia (centro), diputado de RM. LP/Archivo

‘A uno sí, a otro no’

De Gracia explicó que el problema está en el manejo del COE.

“No me están dejando trabajar al gobernador. Eso prácticamente tiene una desviación política, que a uno sí, a otro no”, afirmó.

El diputado añadió que el gobernador de Los Santos, Fernando González, es de su misma facción política y lo describió como “una tremenda persona, un hombre que quiere trabajar”.

Pero aseguró que “hay otras personas que no están dejando que el gobernador haga su trabajo, y la cosa hay que decirla como es”.

No dio nombres.

“Yo siento que no estamos ahorita en una situación para estar viendo si no me llevo contigo, si no me cae bien... Hay momentos para pelear política, para discutir política, pero yo siento que no es el momento ahorita”, añadió.

Comunidades sin comida

De Gracia habló desde El Pájaro, en Macaracas, donde aseguró que “hay gente que no le ha llegado nada” de ayuda humanitaria.

“La comida no me está llegando a mis pueblos y yo tengo que ser honesto: no está llegando”, dijo.

“Hago llamadas esperando la activación del COE y no veo el resultado”, expresó.

Fue directo: “Yo le pido al que sea que, por favor, manden la comida para acá”.

Este medio le consultó si estas rencillas políticas están ligadas a Mercedes “Chelín” González, secretaria ejecutiva de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia.

Mercedes González y Antonio Tercero González. Archivo

González es una figura muy influyente. El propio Mulino ha reconocido que es su amiga personal. En la campaña política de 2024 apoyó a Christian Cedeño, el rival de De Gracia en las primarias de RM.

De Gracia no confirmó ni desmintió nada. Respondió en términos generales.

“Si por temas políticos vamos a que la gente nuestra sufra, yo siento que eso está mal”, pronunció.

Cedeño es ahora el gerente regional del Instuto de Seguro Agropecuario en Las Tablas.

Chelín González es la madre de Antonio Tercero González, el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y de Antonio Manuel González, director regional del Ministerio de Salud en Los Santos.

El desplante de Mulino

La denuncia de De Gracia llega dos días después de un incómodo momento que vivió De Gracia con el presidente Mulino.

En un recorrido por Azuero, el pasado sábado, el diputado dijo: “el tema estructural de mi provincia si es un problema, un problema grave”.

Pero el presidente lo interrumpió abruptamente.

Presidente José Raúl Mulino y Ronald De Gracia, diputado de RM. Captura de pantalla

“Bueno, eso es otra cosa”, respondió Mulino.

El momento quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

Las declaraciones de De Gracia se suman a las críticas que recibe el Gobierno por la distribución de la ayuda.

En un recorrido del equipo periodístico de La Prensa por las zonas afectadas del distrito de Tonosí, varios residentes denunciaron que la ayuda no ha llegado a sus comunidades.

Gabriel Atencio, residente del área, lo dijo sin tapujos.

“Por parte del Gobierno no he visto ninguna ayuda. La poca ayuda que ha llegado ha sido de empresas privadas”, denunció.

Le mandó un mensaje al presidente Mulino. “Es un hombre que no tiene corazón porque ha abandonado el país”, dijo después de decir que le pesa haber votado por él.

Residentes de Isla Caña.

En Herrera, la ayuda también tarda

Los daños del sismo no se limitan a Los Santos. En la vecina provincia de Herrera, el terremoto del viernes dejó afectadas las comunidades de Mandinga, Esquiguita, Borrola, El Banco y Rincón Hondo, todas en el distrito de Pesé.

Solo en el corregimiento de Rincón Hondo hay 160 viviendas afectadas, según su representante, Juan Chávez, y algunas quedaron destruidas.

“La mayor parte de las viviendas deben ser demolidas y construidas desde sus cimientos”, explicó. En la zona viven unas 4,000 personas, y sus casas tienen algún grado de daño.

Foto: EFE

Las fuertes lluvias de las últimas horas empeoraron la situación. Según Chávez, los damnificados necesitan con urgencia tiendas de campaña, frazadas, medicinas, leche para niños y colchones.

El representante reconoció que las carreteras siguen abiertas. Aun así, dijo, la asistencia ha tardado en llegar, y pidió a las autoridades enviar más insumos.

En el corregimiento de El Pájaro, el representante Julio César Rodríguez contó que unas 20 viviendas quedaron destruidas. Sus residentes duermen en las instalaciones de la junta comunal porque temen que nuevas réplicas causen más daños.

Con información de Juan Manuel Díaz