'El 5 en la noche me fui a ver Game of Thrones': José Blandón

José Blandón hace hoy un balance de su derrota y, entre catarsis y pullas, deja claro que su relación con el presidente, Juan Carlos Varela, está peor que lo que ambos decían. Muchos irán con la cara amarrada esta tarde a la reunión del directorio después de leer esto…

¿Pensó que la elección quedaría así?

Jamás pensé que quedaría en 10%. Yo me imaginé una elección más estrecha entre cuatro, yo con más del 20%.

Y que los demás quedarían así, ¿lo imaginó?

Pensé que Nito iba a quedar 32%, 33%, que Rómulo quedaría un poquito más abajo, y que los independientes en su conjunto estarían como en el 20%.

¿Qué hizo después de ver los resultados?

Me fui a ver Game of Thrones y a tomarme las pintas con los pasieros.

¿Cuánto recibió en donaciones privadas?

$1.3 millones.

¿Por quién votaron los panameñistas?

Yo creo que muchos no votaron o votaron castigo, por Rómulo, por Nito o por Lombana.

Ha dicho que la principal razón de su derrota ha sido el voto castigo por la gestión del gobierno. ¿Cuánto de la culpa se atribuye usted?

Hay cosas que considero que debí haber hecho distintas, pero que no creo que habrían incidido grandemente en el resultado. Quizá habría subido a 15%...

¿Qué habría hecho distinto?

Habría comenzado a caminar mucho antes, le habría prestado más atención al tema de la recaudación, porque llegamos al final casi que sin recursos; habría enfocado más el mensaje en el tema económico y no en el tema de la Constitución, y habría empezado antes a marcar mis diferencias con Varela.

¿Antes o menos sutilmente?

Antes, y de manera más clara.

¿Cree que influyó que hubo candidatos que no pidieron el voto para usted?

Eso no fue lo que hizo la diferencia.

¿No cree que los panameñistas, más que haberse alejado de Varela, algo en lo que seguramente muchos coincidían, resintieron que usted haya usado colores distintos a los del panameñismo, negándolos de alguna manera a ellos?

No, porque nuestras actividades de caminatas y recorridos sí eran con los colores del partido.

Entonces, ¿siente que eso le sumo, le restó o dio igual?

Eso dio igual.

En Colón, donde el gobierno invirtió más de mil millones de dólares, no ganó. Pero en la capital, donde usted fue alcalde, tampoco ganó. En Colón sería culpa del gobierno, pero en la capital… ¿culpa suya? ¿O tampoco?

No, porque el tema central de esta campaña fue la economía, y la gente le echaba la culpa de eso, aquí y en todos lados, al gobierno. Hubieras puesto a quien hubieras puesto.

¿Cuánto le aportó Nilda Quijano, tomando en cuenta que ni en Colón ganó?

Ella es buena, pero al final no importaba a quién pusiera, el lastre era muy pesado…

¿La elegiría otra vez como vice?

No sé, pero no estoy arrepentido de haberla elegido.

Vía Argentina, ¿qué tanto cree que le restó?

Pudo haber afectado algo, pero no creo que la elección se trató de hacer una valoración de mí como alcalde.

¿Y su declaración sobre el indulto de Martinelli?

Esos no eran los temas. Si tomas en cuenta que el 31% votó por Rómulo… la campaña giró en torno a la economía.

Al final, ¿hubiera indultado o no a Martinelli?

No, él no aplicaría.

Hay quienes dicen que eso lo dijo como pago a un favor de su papá, catalogado como martinellista. ¿Es así?

No. Eso lo sacaron de contexto. Yo estaba hablando de hasta dónde estaría yo dispuesto a llegar para lograr consensos.

¿Siente que le restó el video donde salió diciéndole a los panameñistas que si votaban por el PRD perderían sus empleos?

No. Y eso es lo que lamentablemente creo que va a pasar.

Y su declaración sobre el matrimonio igualitario, ¿cree que le restó?

Tampoco.

¿Y el ofrecimiento de cargos a los evangélicos?

Eso lo dijo él, hubo acercamientos, pero eso lo dijo él. No creo que eso haya incidido.

¿Cree que haber contratado a Odebrecht fue un lastre?

Tampoco. Los dos candidatos que sacaron la mayoría de los votos son el del partido que trajo a Odebrecht y el que más contrató con Odebrecht.

Paréntesis. Como vicepresidente del panameñismo, su opinión de los $10 millones de Odebrecht a su partido.

Debió manejarse de manera más transparente, porque ni yo ni muchos otros miembros lo sabíamos.

Volviendo al tema, ¿entonces nada incidió, solo la pésima gestión del gobierno?

No, yo te dije lo que pude haber hecho distinto…

Pero esas son cosas que pudo haber hecho distinto, no errores… No es lo mismo.

Quizá hablé de lo que yo quería hablar, no de lo que la gente quería escuchar…

Los dos que salieron más alto no propusieron constituyente. ¿Casualidad o eso influyó?

Influyó que ellos no hicieron de eso el centro de su campaña. Su centro fue la economía.

El mensaje que da la cantidad de votos que sacó Lombana.

Que la situación económica ha generado una enorme molestia en la clase media del país y que esa es la expresión de esa molestia.

¿Eso quiere decir que si mejora la economía, se les reduce la posibilidad a los independientes en 2024?

Esa es mi hipótesis. Para la ciudadanía los temas económicos están por encima de los institucionales, y la corrupción se visibiliza más cuando la situación económica está difícil.

¿Se esperaba semejante triunfo del ‘No a la reelección’?

No tal. Yo esperaba más reelecciones.

¿Usted qué va a hacer estos cinco años?

Volver a la abogacía y dedicarle más tiempo a mi familia. Y en lo político, trabajar en la renovación del panameñismo y recorrer el país con más tiempo y calma.

¿Le aceptaría un cargo a Nito?

No, y no lo estoy buscando.

Entre Roux y Nito, ¿cual era mejor para el país?

Es difícil decirlo. Ya la mayoría decidió y ojalá que sea para bien.

Los mejores mensajes que ha mandado Nito hasta ahora.

Haber ido a la toma de posesión a la Cámara de Comercio y la apertura mediática que ya ha tenido.

¿Cuáles son las tres peores cosas que hizo este gobierno, por las que usted dice que la gente pasó factura el 5 de mayo?

Mala comunicación, la negociación que hizo con la Asamblea para tener mayoría, y la pésima comunicación con el sector privado.

¿Varela no tenía candidato o usted no era su candidato?

Yo ni fui su candidato ideal ni hice la campaña que él quería que hiciera. Pero no creo que tuviera otro candidato.

¿Qué tan cierto es lo que ha dicho Pedro Miguel, que Varela le sacó la tabla a usted y apoyó a Roux?

No creo que haya sido así.

¿Es cierto que Chris Ferry, el asesor de Varela, se reunió dos semanas antes de las elecciones con los asesores de Nito?

No me consta, pero lo cierto es que él se desvinculó de mi campaña desde enero de este año.

¿Cuántas veces hablaron durante la campaña?

En el último mes, como dos veces.

¿Y qué tal fueron esas conversaciones?

Mucha recriminadera. Fueron a través de mi asesor. Él quiso manejar mi campaña como si fuera suya y yo no lo permití.

¿Y han hablado después de las elecciones?

No.

Y con Popi, su gran amigo, ¿cómo fue la relación tomando en cuenta eso?

Colaboró, pero a distancia.

Si Varela no lo apoyaba a usted, ¿cuál era su apuro en inaugurar obras y dar gratis el Metro?

No sé, pero conmigo no lo coordinó.

¿Es cierto que desde un mes antes de las elecciones Mario Etchelecu, Varela y Jorge González llamaron a sus donantes y les dijeron que no le donaran más, que usted no tenía chances?

No me consta, pero el comentario sí me ha llegado de más de una persona.

¿Por qué están diciendo que usted se quedó con la plata del subsidio?

Por pura maldad. El informe de cómo se usó hasta el último real lo publicaremos la próxima semana en la página web del partido. Cheque por cheque.

¿Es verdad que para la cena de recaudación que usted hizo les mandó boletos a todos los ministros y todos se los devolvieron?

Todos, menos Emilio Sempris.

¿No le dan ganas de mandar a todos sus copartidarios por un tubo?

No, hubo miles de panameñistas a nivel nacional que aportaron sin recibir nada a cambio… yo estoy muy agradecido con todos ellos.

La campaña más limpia la hizo…

En general fue bastante limpia.

¿Y la más sucia?

La de Ameglio.

¿Mireya Moscoso lo apoyó o eso fue de la boca para afuera?

Me apoyó.

¿Cuánto pesa ella hoy en el partido?

No deja de ser un referente.

¿Qué diría Arnulfo Arias hoy del panameñismo?

Que debemos volver a la mística.

¿Y qué le diría a Varela?

Que se equivocó al distanciarse del partido.

Lo que no va a poder terminar en la Alcaldía.

El plan de ordenamiento territorial.

¿Qué le responde a quienes todavía le dicen que se hubiera tirado para alcalde y que fue un error tirarse para presidente?

Que yo no me arrepiento de la decisión que tomé.

¿Por qué no vimos a su papá el domingo con usted?

Él estaba en NexTV comentando la elección, ja, ja.

A su mamá tampoco…

Ella debió haber estado viendo otro canal, ja, ja.

¿A quién apoya usted para que sea presidente del directorio interino?

Debe ser joven y no estar aspirando a 2024.

Se me vienen a la mente Luis Ernesto Carles y Ricky Domínguez… ¿Caliente o frío?

Cualquiera de los dos estaría bien.