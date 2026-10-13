NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este lunes que el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió el país el pasado viernes 9 de octubre dejó 6,174 personas y 1,744 viviendas afectadas.

En un mensaje a la nación, el mandatario indicó que las cifras se actualizarán conforme se verifiquen más hogares en las regiones afectadas y que todos los días se estarán brindando los reportes.

Mulino adelantó que se construirán viviendas de dos y tres habitaciones a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. Además, que las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes.

Mulino informó que se han transportado por vía aérea más de 66,140 libras de suministros de emergencia.

24,000 bolsas de alimentos entregadas a las comunidades afectadas por el IMA. 100,000 cantidad de galones que el Idaan distribuyó.. 240 toneladas de agua potable entregada a hospitales y comunidades. 1,100 funcionarios y voluntarios del Sinaproc atendían emergencias y coordinaban operaciones en el terreno.

El mandatario resaltó que la prioridad son las personas, especialmente las más vulnerables. Además, señaló que los recursos están disponibles para llevar más alimentos, construir las viviendas necesarias, reparar vías y puentes.

“Hemos sido afortunados de que este sismo no haya cobrado vidas. Sin embargo, su fuerza fue devastadora y a medida que avanzan las evaluaciones, conocemos mejor la magnitud de los daños y las necesidades de las comunidades. Detrás de cada afectación hay familias que necesitan respuestas”, afirmó Mulino.

El Gobierno panameño declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional el pasado sábado 10 de octubre y destinará hasta $100 millones para que ministerios y entidades contraten obras, bienes y servicios sin licitación pública. Las instituciones tienen hasta el 31 de diciembre para comprometer esos recursos.

El presidente adelantó que se avanza en la implementación de un sistema integrado de alertas a la población ante sismos y otros fenómenos naturales donado por un país, el cual no precisó.