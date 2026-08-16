Panamá envía condolencias a Daniel Noboa tras la trágica pérdida de su tercer hijo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mulino expresó su profunda solidaridad con el mandatario ecuatoriano y la primera dama, luego de confirmarse el fallecimiento del pequeño Stefano.

El mandatario panameño, José Raúl Mulino , se sumó a las voces de apoyo internacionales al enviar un mensaje de solidaridad a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, y a la primera dama de ese país, Lavinia Valbonesi, ante el trágico fallecimiento de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi.

La lamentable noticia fue confirmada de manera oficial en Quito por la ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo.

La funcionaria detalló que Valbonesi debió ser sometida a una intervención médica de urgencia debido a complicaciones severas durante el período de gestación, procedimiento en el cual se produjo la pérdida del bebé.

La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo anunció el fallecimiento del hijo del presidente Noboa en su cuenta de X.

Ante el hecho, ministros de Estado, autoridades del gabinete ecuatoriano y figuras de la política regional, incluyendo Mulino, han expresado sus profundas muestras de afecto y respeto a la familia presidencial.

Mi esposa y yo enviamos nuestra solidaridad al Presidente de Ecuador y su esposa en este difícil momento. 🙏🏻@DanielNoboaOk — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 16, 2026

Como respuesta a este suceso que enluta a la nación sudamericana, el gobierno de Ecuador declaró tres días de duelo oficial, período durante el cual la bandera nacional del Palacio de Carondelet, sede del Poder Ejecutivo en Quito, permanecerá izada a media asta.