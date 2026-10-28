NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá fue uno de los países que votó a favor de la resolución que pide levantar el embargo económico, comercial y financiero a Cuba, por parte de Estados Unidos, pero reiterando el llamado a un proceso de transición a la democracia en la nación isleña.

Este miércoles 28 de octubre, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se aprobó en votación una resolución contra el embargo. La petición recibió 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Tras conocerse el resultado de la votación, el Gobierno de Panamá explicó su voto a favor y ofreció el territorio istmeño como un espacio para una negociación respetuosa entre Estados Unidos y Cuba.

En un comunicado, la Presidencia de la República, resaltó que este escenario debe permitir abrir el camino hacia un proceso democrático que tenga como principal objetivo el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano.

“Hacemos un llamado para que las autoridades cubanas se comprometan a un proceso orientado a lograr una institucionalidad democrática, sustentada en el pleno respeto y cumplimiento de los derechos humanos, y la participación ciudadana. Confiamos en que estos esfuerzos contribuyan, asimismo, a afianzar los vínculos de confianza con la comunidad internacional”, indicó Eloy Alfaro, embajador de Panamá ante la ONU, informó la Presidencia.

El embajador Alfaro expresó que la petición se formula desde el pleno respeto a la independencia, la soberanía y el derecho de libre determinación de Cuba.

“Estimamos que las diferencias entre los Estados deben abordarse mediante el diálogo, el entendimiento mutuo y la cooperación, privilegiando siempre aquellas vías que permitan aliviar las dificultades de la población y ampliar sus oportunidades de desarrollo”, afirmó.