Panamá será sede de 29 audiencias sobre derechos humanos del 26 al 30 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La independencia judicial, la migración, la libertad de expresión y los derechos sexuales y reproductivos figuran entre los asuntos que se examinarán durante las sesiones.

La independencia judicial, la seguridad ciudadana y la protección de aquellas poblaciones vulnerables serán algunos de los principales temas que se discutirán en Panamá durante el período número 197 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este evento se reunirán representantes de los Estados participantes, defensores de los derechos humanos, víctimas y organizaciones de la sociedad civil de diferentes países del continente.

Las audiencias se desarrollarán del 26 al 30 de octubre de 2026 y tendrán lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Se celebrarán 29 audiencias en las que se recibirá información sobre los desafíos que enfrenta la región en temas de derechos humanos.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la CIDH, durante estas jornadas se examinarán asuntos relacionados con el acceso a la justicia, la democracia, las condiciones de grupos que históricamente han sido excluidos y las libertades fundamentales.

Esta es la segunda ocasión en que Panamá acoge un período de sesiones de la CIDH y, de acuerdo con el presidente del organismo, Edgar Stuardo Ralón Orellana, esta actividad permitirá acercar el sistema interamericano a las personas y a las comunidades de la región.

Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Foto: sitio web de la CIDH.

“Sesionar fuera de nuestra sede nos permite estar más cerca de los territorios y de las personas. Agradecemos a Panamá su apertura y las facilidades brindadas”, señaló Ralón en declaraciones compartidas por la CIDH.

Justicia, libertades y seguridad ciudadana

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el sitio web de la CIDH, durante los cinco días de audiencias se examinarán situaciones relacionadas con la independencia judicial y el acceso a la justicia en países como Costa Rica, Ecuador, Perú y Granada.

También se abordarán las condiciones de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción en El Salvador, así como la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de ese país.

Por otro lado, el organismo abordará la libertad religiosa en Nicaragua y la libertad de expresión y académica en Estados Unidos.

Otros asuntos contemplados en la programación incluyen la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, los derechos de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica, la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y las condiciones de las mujeres privadas de libertad.

Asimismo, la Comisión recibirá información sobre las políticas migratorias en Argentina, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en Honduras y las denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile.

Minería

Uno de los encuentros de alcance regional estará dedicado a la extracción de minerales críticos utilizados en la transición energética. Según informó la organización mediante un comunicado de prensa, esta audiencia se llevará a cabo el martes 27 de octubre y abordará las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades, así como sus efectos sobre los derechos de las comunidades.

Derechos humanos en la región

Las sesiones se desarrollarán cuatro meses después de que la CIDH presentara su Informe Anual 2025 durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Panamá el pasado 24 de junio.

En este documento se prestó especial atención a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ante las vulneraciones de derechos humanos y las afectaciones a la institucionalidad democrática documentadas por el organismo.