NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La 83.ª Asamblea General de la SIP reunirá en Panamá a representantes de medios de las Américas para debatir sobre los desafíos y el futuro del periodismo.

Panamá será sede de la 83.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebrará en octubre de 2027.

El encuentro reunirá a representantes de medios de comunicación de las Américas para intercambiar ideas y reflexionar sobre los desafíos y el futuro del periodismo en la región, según anunció Rita Vásquez, miembro de la junta directiva de Corporación La Prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa anuncia que la Asamblea General Anual del Próximo año será en Panamá. El anuncio fue hecho por Rita Vásquez, miembro de la junta directiva de Corprensa. https://t.co/xWJwJADsoZ pic.twitter.com/vApq3CWIE7 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 25, 2026

Corporación Medcom, TVN Media, Corporación La Prensa, La Estrella de Panamá, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información y el Consejo Nacional de Periodismo se han unido para organizar y recibir a los participantes de esta cita internacional.

Los organizadores anunciaron que trabajan en los preparativos del encuentro, que busca propiciar el diálogo, fortalecer los vínculos entre los medios de comunicación y promover la reflexión sobre el ejercicio periodístico y la libertad de prensa en las Américas.