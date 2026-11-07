Panameña oriunda de Veraguas es electa comisionada municipal en Kentucky

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Any Mardis, obtuvo 792 votos en las elecciones municipales de Hurstbourne, Kentucky, donde compitió por uno de los cuatro puestos disponibles.

El trabajo comunitario y el respaldo de sus vecinos llevaron a una panameña a incursionar en la política estadounidense. Se trata de Aneira Urieta Silvera, conocida como Any Mardis, quien fue electa comisionada municipal de Hurstbourne, en el estado de Kentucky, Estados Unidos, durante las elecciones celebradas el pasado 3 de noviembre.

Mardis, oriunda de Santiago de Veraguas, también posee ciudadanía estadounidense y consiguió uno de los cuatro puestos disponibles en una contienda electoral en la que participaron siete candidatos.

La panameña reside desde hace más de 40 años en la ciudad de Louisville y explicó que su decisión de participar en la política local surgió del respaldo de sus vecinos, quienes conocían su trayectoria de trabajo comunitario.

“Durante años he realizado trabajos de voluntarios en mi comunidad. Hace unos meses una querida vecina me alentó a postularme y cuando los demás vecinos se enteraron de mi posible candidatura me animaron a inscribirme”, relató en una nota de prensa que llegó a esta redacción.

Fue precisamente esta relación con sus vecinos la que la impulsó a presentar su candidatura como independiente y buscar un espacio desde el cual contribuir a las decisiones que afectan la vida de los residentes de Hurstbourne.

Resultados preliminares publicados por la Secretaría de Estado de Kentucky muestran que la panameña Any Mardis obtuvo 792 votos. Foto: Captura de pantalla.

Mardis es licenciada en ciencias políticas por la Universidad de Louisville, Kentucky, y cuenta con una maestría en administración pública. A su formación académica se suma su experiencia en actividades de voluntariado, una trayectoria que ahora espera trasladar a la gestión municipal.

Comentó que entre sus principales objetivos al asumir el cargo se encuentra promover iniciativas que contribuyan a mejorar la convivencia y fortalecer los espacios destinados al encuentro y la recreación de los residentes.

“Quiero transformar mi comunidad y crear ambientes sanos y seguros de esparcimiento para todos”.

Según los resultados preliminares publicados en el sitio web de la Secretaría de Estado de Kentucky, Mardis obtuvo 792 votos, equivalentes al 15% de los sufragios contabilizados en la elección de comisionados municipales de Hurstbourne, y se ubicó en el cuarto lugar entre los siete aspirantes.

Sobre la jornada electoral, Mardis destacó que el proceso transcurrió “en completa democracia y paz”.

De esta manera, la veragüense inicia una nueva etapa de participación en la política estadounidense, después de más de cuatro décadas de residencia en Kentucky, un estado donde la población hispana o latina representa apenas el 6.1% del total de sus habitantes, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.