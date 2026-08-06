Panameño regresa herido tras ser desvinculado de las fuerzas militares rusas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cancillería gestionó su retorno y un funcionario ruso custodió al panameño hasta la puerta del avión.

El panameño Adrián González Morán retorna esta tarde a Panamá desde Moscú, con lesiones en su cuerpo, luego de ser desvinculado formalmente de las fuerzas militares de Rusia, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La institución no detalló la causa de las lesiones del panameño, solo explicó que esta repatriación se concreta luego de que González recibiera el acompañamiento diplomático correspondiente debido a su estado de salud.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Cancillería, la Embajada de Panamá en Moscú brindó asistencia consular continua durante todos los trámites legales y logísticos para hacer posible el viaje.

La embajadora panameña en Rusia, Carmen Ávila, acompañó personalmente a González Morán al aeropuerto para verificar su embarque y certificar que la salida se ejecutara sin incidentes, considerando de manera prioritaria que el ciudadano presenta lesiones físicas.

Cancillería de Panamá.

Detalles del traslado

El proceso de repatriación contó además con el apoyo de las autoridades de la Federación de Rusia, quienes facilitaron los permisos de salida del territorio euroasiático.

Un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia custodió al panameño directamente hasta la puerta de embarque del avión.

Respecto a los costos del traslado, las autoridades aclararon que el ciudadano sufragó el valor de su boleto aéreo de regreso utilizando recursos económicos propios.

Su arribo a la ciudad de Panamá está previsto para la tarde de este jueves 6 de agosto de 2026, a bordo de un vuelo comercial de la aerolínea Turkish Airlines.

Compromiso

La Cancillería informó previamente sobre la existencia de al menos 19 panameños vinculados a las fuerzas rusas, de los cuales uno ha fallecido.

Sin embargo, el procurador Luis Carlos Gómez ha informado que hasta el momento se habían identificado unas 21 personas contactadas por presuntos reclutadores rusos, quienes habrían viajado para incorporarse al conflicto armado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó que la protección, defensa y asistencia de los nacionales en el extranjero es una prioridad permanente de la política consular del Estado panameño.

La institución aseguró que continuará ofreciendo el apoyo consular e institucional requerido una vez el ciudadano pise suelo panameño, asegurando un seguimiento integral a su situación médica y legal en estricta coordinación con las entidades nacionales competentes, bajo el amparo del derecho internacional y los principios humanitarios.