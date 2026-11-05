El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, en medio de la tormenta desatada por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.
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Conflicto
Video: Santiago Peña renuncia a presidencia de Paraguay arrastrado por crisis tras el cierre de Ueno bank
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Por: EFE05 nov 2026 - 11:45 A M
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TEMAS:Paraguay