Planilla de la Asamblea: 21 asistentes administrativos ganan $5,000

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Veintiún funcionarios de la Asamblea cobran $5,000 mensuales como asistentes administrativos. ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo están en planilla? ¿Cuáles son sus funciones?

En la planilla de la Asamblea Nacional hay 21 personas registradas con el cargo de asistente administrativo I y II que ganan $5,000 al mes, de acuerdo con una revisión de los datos oficiales.

Se trata del salario más alto contabilizado para estos dos cargos, según el informe de consulta de planilla de la Contraloría General de la República, actualizado al 21 de octubre de 2026.

Doce de estos funcionarios figuran como asistente administrativo I y nueve están como asistente administrativo II.

Una persona de nombre Eira Santamaría es la más antigua en planilla de este grupo. Según el documento, está en la Asamblea desde el 18 de octubre de 1995.

Le sigue Tania Vásquez, que ingresó en enero de 2000.

2014-2019, con más contratos

Veintiuno de los siete asistentes que ganan $5,000 ingresaron a la Asamblea durante el quinquenio 2014-2019.

Aunque en ese periodo el presidente de la República era Juan Carlos Varela, del Partido Panameñista, el control de la Asamblea lo tenían el Partido Revolucionario Democrático (PRD), junto a Cambio Democrático (CD).

El primer presidente de la Asamblea en ese quinquenio fue el panameñista Adolfo “Beby” Valderrama. Después siguió Rubén De León, del PRD, quien se reeligió. Lo relevó Yanibel Ábrego, de CD, quien también se reeligió.

Una ‘periquita’

Otros tres entraron a partir del 1 de julio de 2024, ya en el actual quinquenio (2024-2029).

Se trata de Hussein Pitty, Linda Gesto y José Díaz. Pitty y Gesto aparecen en planilla desde julio y agosto de 2024, respectivamente, cuando la diputada oficialista Dana Castañeda tomó las riendas del Legislativo.

Pitty fue presidente del Frente de la Juventud del PRD y está ligado a la fracción política del diputado perredista Crispiano Adames.

Gesto, por su lado, es amiga personal del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Fue una de las investigadas del caso Odebrecht, causa en la que era conocida como Periquita 1.

Lea aqui: Los millones de Odebrecht para las amantes de Martinelli

Según la pesquisa del Ministerio Público, fue una de las cuatro amigas de Martinelli que recibió dinero de Odebrecht a través de sociedades, en calidad de “soporte familiar”, de acuerdo a lo que confesó André Rabello, el hombre que representó a la constructora en Panamá.

Por estos hechos, Gesto no fue enjuiciada, ya que fue favorecida con un sobreseimiento provisional por la juez Baloisa Marquínez.

Ricardo Martinelli y Linda Gesto. Archivo

Mientras que Díaz aparece registrado en la planilla de la Asamblea desde el 2 de julio de 2026, un día después de que Shirley Castañedas, del partido oficialista Realizando Metas (RM), tomara posesión como presidenta de ese órgano del Estado.

De los 21 asistentes I y II que ganan $5,000, Pitty y Gesto son los únicos con la categoría de eventuales; el resto son permanentes.

En total, la Asamblea tiene 3,601 asistentes administrativos I y II; es decir, el 43% de toda la planilla.

De ellos, 2,766 personas son asistentes administrativos I y 835 asistentes administrativos II.

¿Qué hacen?

¿Qué hace un asistente administrativo?

El Manual General de Clase Ocupacional de la Dirección General de Carrera Administrativa describe al asistente administrativo como el funcionario que colabora con el jefe de una unidad en la tramitación de sus asuntos administrativos.

Entre sus tareas está participar en el anteproyecto de presupuesto, controlar las partidas de gastos, redactar correspondencia, tramitar compras y viáticos, y supervisar el trabajo del personal de la unidad.

La Asamblea, por el contrario, no hace público el rol que cumplen estos funcionarios.