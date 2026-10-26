Planilla de la Asamblea Nacional tiene 8,308 funcionarios, según la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea renueva cada seis meses los contratos de miles de funcionarios. La planilla registra 4,732 contratos eventuales con fecha de inicio en julio y agosto.

La planilla de la Asamblea Nacional registraba 8,308 funcionarios al 21 de octubre de 2026, según información disponible en la Contraloría General de la República.

Mantenerlos cuesta $13.2 millones al mes. Al año, eso implica un gasto de más de $158 millones, sin contar el décimo tercer mes ni las cuotas obrero-patronales.

De ese total, 4,985 son eventuales. Es decir, seis de cada diez funcionarios del Legislativo están en esta condición.

El tamaño de la planilla legislativa contrasta con el de otras entidades del Estado. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), por ejemplo, registraba 188 funcionarios en septiembre, de acuerdo con el portal de transparencia de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Es decir, por cada funcionario de la Senacyt hay 44 en la Asamblea. La diferencia también se ve en el costo.

Mientras la Senacyt paga $410,016 mensuales en salarios, la planilla del Legislativo asciende a $13.2 millones, 32 veces más.

La junta directiva del Legislativo cambió el pasado 1 de julio. La diputada Shirley Castañedas, del oficialista Realizando Metas (RM) y respaldada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, es la presidenta de este poder del Estado.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

¿Llegaron con la presidenta?

No necesariamente. Resulta que de las 8,308 personas que figuran en la planilla, 5,087 aparecen con fecha de inicio a partir del 1 de julio de 2026, según el informe de consulta de la Contraloría.

La mayoría son eventuales. De ellos, 3,188 tienen contrato vigente desde el 1 de julio, el mismo día en que Castañedas asumió la presidencia, y otros 1,544 desde el 3 de agosto. Entre ambas fechas suman 4,732 contratos, el 95% de todos los eventuales.

Esa concentración responde, al menos en parte, a que los contratos del personal transitorio se renuevan cada seis meses.

Así lo reconoció Castañedas en septiembre pasado cuando el diputado Luis Duke, de la bancada Vamos, le preguntó por qué al personal de los despachos de los diputados se le renueva el contrato cada semestre.

Luis Duke, diputado de Vamos en la Comisión de Presupuesto. LP/Elysée Fernández

“Anteriormente esa no era la práctica. Eso es ahora”, respondió Castañedas cuando sustentó el presupuesto del Legislativo en la Comisión de Presupuesto.

Añadió que por eso pidió que el presupuesto de la Asamblea se asigne por el año completo, para evitar “que cada seis meses se paralicen las planillas”.

Es decir, buena parte de esas fechas correspondería a contratos renovados y no a personas que entraron por primera vez a la institución.

Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

Pero la planilla de la Contraloría no distingue entre contratos renovados y nombramientos nuevos. Tampoco se explica por qué 1,544 eventuales figuran con fecha de inicio el 3 de agosto, casi un mes después del cambio de directiva.

Históricamente la Asamblea ha mantenido la información sobre sus planillas en la opacidad.

Lo que sí muestra el documento es que, renovados o nuevos, esos 4,732 contratos entraron en vigencia bajo la actual directiva.

Cada vez que se reporta sobre el aumento de la planilla de la Asamblea, Castañedas afirma que el incremento es falso.

Los que llegaron para quedarse

En el caso de los permanentes, la lectura es más sencilla, porque sus nombramientos no dependen de renovaciones semestrales.

Desde el 1 de julio de 2024, cuando se instaló el quinquenio actual, 945 funcionarios permanentes llegaron al Palacio Justo Arosemena: 263 en 2024, 271 en 2025 y 411 en lo que va de 2026.

En total, la Asamblea tiene 3,323 permanentes, según la Contraloría.

Cargos y salarios

El cargo que más se repite es el de asistente administrativo I, con 2,766 personas.

Le siguen asistente administrativo II (835), oficinista legislativo (703), oficinista I (626) y ayudante general (550).

En tanto que 91 funcionarios cobran $5,000 mensuales, el salario más alto de la planilla. La mayoría son asesores y asistentes administrativos, y 74 de ellos son permanentes.

Más plata para la Asamblea

El tamaño de la planilla vuelve a la palestra mientras se debate el presupuesto general del Estado para 2027.

Entre las modificaciones que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas para el próximo año, hay $23 millones adicionales para la Asamblea, destinados, según el documento, a “sueldos, décimo tercer mes y contribuciones laborales”.

El primer debate del proyecto de presupuesto quedó convocado para este lunes 26 de octubre, luego de dos sesiones consecutivas sin quórum en la Comisión de Presupuesto.