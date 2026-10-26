Presidente de la CIDH: ‘Todos los Estados de la región tienen desafíos en derechos humanos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La CIDH inaugura su 197° Período de Sesiones en Panamá. Su presidente pidió diálogo con los gobiernos y anunció audiencias sobre migración y justicia.

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edgar Stuardo Ralón, afirmó este lunes 26 de octubre que todos los países de las Américas enfrentan retos en derechos humanos y que “ninguno debería enfrentarlos solo”.

Lo dijo al inaugurar el 197° Período de Sesiones del organismo en Ciudad de Panamá.

Edgar Stuardo Ralón (de espaldas), presidente de la CIDH, saluda al canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. En la mesa principal también se encuentra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen. LP/Elysée Fernández

“Digámoslo con franqueza y sin señalar a nadie: todos los Estados de la región tienen desafíos en materia de derechos humanos”, aseguró ante el canciller de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, María Cristina Chen, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y ante representantes de los Estados de la OEA y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Entre esos retos mencionó la desigualdad, la violencia y la inseguridad, y las dificultades para acceder a la justicia, la salud, la educación y la vivienda.

Ralón buscó transmitir a los gobiernos que la comisión no actúa como su adversaria, sino como su aliada.

Javier Martínez Acha, canciller. LP/Elysée Fernández

“La comisión no está frente a los Estados, está junto a ellos”

“La comisión no está frente a los Estados: está junto a ellos”, dijo. Recordó que el Sistema Interamericano se basa en los principios de subsidiariedad y complementariedad.

Según esos principios, los primeros responsables de garantizar los derechos son los Estados, y la CIDH “no sustituye esa responsabilidad; la acompaña”.

Audiencias ‘no son un juicio’

El comisionado aclaró que las audiencias públicas de esta semana “no son un juicio, ni un instrumento para atribuir responsabilidad a ningún Estado”, sino un espacio de escucha.

“Escuchar no es conceder ni condenar; escuchar es comprender”, afirmó.

A la sociedad civil le aseguró que será escuchada con la misma seriedad que los Estados:

“En esta sala ninguna voz sobra”

Edgar Stuardo Ralón, presidente de la CIDH. LP/Elysée Fernández

Los temas que abordará la CIDH en Panamá

Durante las sesiones, la comisión recibirá información sobre los siguientes asuntos:

1 Independencia judicial. 2 Libertades de expresión, académica y de religión. 3 Protección de personas defensoras de derechos humanos. 4 Niñez migrante y políticas migratorias. 5 Personas privadas de libertad. 6 Derecho a la salud. 7 Igualdad y no discriminación. 8 Ffectos de las actividades económicas sobre los derechos humanos y el medio ambiente.

Ralón abrió su intervención con un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el reciente terremoto en Panamá.

También agradeció al país por acoger las sesiones “en circunstancias tan complejas”. Cerró con un llamado: “Que la dignidad humana sea, siempre, el idioma común de las Américas”.

‘Sin derechos humanos no hay democracia’

Por su lado, el canciller Martínez Acha manifestó que Panamá, comprometido con el diálogo de instituciones como la CIDH, ofreció el país para este periodo de sesiones del organismo.

De las sesiones, dijo que son importantes para muchos países. “Sin derechos humanos no avanza la democracia”, aseguró a los periodistas que lo acordaron luego de la inauguración del acto.

Javier Martínez Acha, Canciller. LP/Elysée Fernández

Durante su discurso, el canciller recordó que el derecho internacional “es un instrumento esencial para defender nuestra independencia y soberanía”.

Manifestó que la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones independientes y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

Requiere, añadió, “que la libertad de expresión permita cuestionar a quienes gobiernan, que el debido proceso proteja a todas las personas y que los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como otras comunidades históricamente excluidas, puedan ejercer sus derechos e incidir efectivamente en las decisiones públicas”.

Javier Martínez Acha, Canciller. LP/Elysée Fernández

Destacó que, desde que fue creada en 1959, la CIDH ha visitado Panamá en cuatro ocasiones: 1977, 1989, 1990 y 2001.

Añadió que sus relatorías temáticas y especiales también han trabajado en el país, lo que, a su juicio, demuestra la voluntad de Panamá de proteger y promover los derechos humanos dentro del marco del sistema interamericano.