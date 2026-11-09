Presidentes de Panamá y Costa Rica hablan sobre narcotráfico y cooperación en seguridad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad fueron los principales temas de una conversación telefónica sostenida este lunes 9 de noviembre entre el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

Esto fue lo que divulgó la Presidencia de la República tras documentar la llamada entre ambos mandatarios. Se destacó la colaboración entre las dos naciones para enfrentar las actividades del crimen organizado y coincidieron en la importancia de mantener los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad.

“Estamos poniendo el pecho al narcoterrorismo juntos, que es lo que nos toca”, expresó Fernández, quien agradeció el trabajo desarrollado entre ambos gobiernos, según información compartida por el Gobierno panameño.

En octubre de 2026, el Gobierno de Fernández anunció la apertura del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), una megacárcel de máxima seguridad en Alajuela con capacidad para 5.100 reclusos. Ese mismo mes, declaró como organizaciones terroristas a seis cárteles mexicanos y tres grupos colombianos (incluido el Cartel de Sinaloa, el CJNG y el ELN).

Presidente José Raul Mulino een llamada con la presidenta de Costa Rica, en compañía del ministro del Comercio e Industrias, Julio Moltó y el ministro de Relaciones Exteriores Javier Martinez-Acha. Foto: Cortesía.

Costa Rica se encuentra entre Nicaragua, al norte, y Panamá, al sureste, con los que comparte fronteras de 309 y 330 kilómetros, respectivamente. Como diría InSight Crime, la ubicación geográfica del país lo convierte en un corredor estratégico para el tránsito de cargamentos de cocaína.

Panamá, por su lado, por su posición geográfica y su conexión marítima internacional, hace que sus costas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales como puntos de tránsito y salida de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica, Europa y Oceanía.

En la llamada, Mulino calificó la cooperación entre Panamá y Costa Rica como un “esfuerzo mancomunado y muy firme”.

La conversación también abordó las relaciones bilaterales y los espacios de cooperación regional. Ante ello, Mulino extendió una invitación a la mandataria costarricense para participar en el Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, que se celebrará en Panamá del 27 al 28 de enero de 2027.

“Vamos a valorarla. Para mí, Panamá es toda la prioridad, tenemos muchos temas de interés y en común. Si Dios me lo permite, allí estaré”, señaló Fernández.