NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Presupuesto aprobó un traslado de partida para pagar una de las quincenas adeudadas, pero los recursos aún no han sido desembolsados.

El retraso en el pago de tres quincenas llevó este lunes 9 de noviembre al personal docente y administrativo de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) a protestar y cerrar parcialmente la carretera Panamericana, en reclamo por los salarios que aún no han recibido.

La medida de presión volvió a poner sobre la mesa los problemas financieros de esta casa de estudios y las dificultades para cumplir con sus compromisos laborales. Una institución que también ha estado bajo cuestionamientos por el peso de su planilla, los elevados salarios de cientos de funcionarios, el pago de sobresueldos y las investigaciones por posibles irregularidades en ascensos y ajustes salariales.

Recientemente la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida a favor de la Unachi para cubrir una de las quincenas adeudadas, los recursos todavía no han sido desembolsados.

Docentes y administrativos de la UNACHI protestan por retrasos en el pago de sus quincenas



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Incluso cuando se concrete ese pago, los funcionarios mantendrían pendientes otras dos quincenas.

La situación ocurre en medio de los cuestionamientos a la estructura de gastos de la universidad. El contralor general de la República, Anel Flores, ha pedido al rector, Absel Navarro, mayores esfuerzos para reducir la planilla, cuyo costo ronda los $6 millones mensuales para unos 2,000 funcionarios.

2,000 Planilla de la Unachi entre docentes y administrativos. 7 mil Salario que devengan algunos docentes. 6 millones Costo de la planilla por mes

Dentro de esa estructura figuran docentes con salarios que oscilan entre $7,000 y $9,000 mensuales, remuneraciones que también han sido objeto de críticas.

Llegan unidades antidisturbios a protesta en la Unachi.https://t.co/SFqPJqZLJz pic.twitter.com/5Gwy4bQ0By — La Prensa Panamá (@prensacom) November 9, 2026

Esos salarios fueron incrementados durante la administración de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas. La estructura salarial establecida durante su gestión vuelve ahora al centro del debate, mientras la institución enfrenta dificultades para pagar a su personal.

El contraste entre el costo de la planilla y el retraso en el pago de los salarios alimenta los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos de la universidad.

Por su parte, Navarro ha señalado que su administración adoptó medidas para contener los gastos, entre ellas, la eliminación de algunas direcciones y la reducción de los gastos de representación.

Tras el cierre parcial de la vía, agentes antimotines de la Policía Nacional llegaron al lugar para reabrir el tránsito.