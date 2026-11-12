Próximo destino: Reino Unido, el viaje número 32 del presidente Mulino para reunirse con el rey Carlos III

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente panameño tiene prevista una audiencia con el monarca británico el 3 de diciembre. La visita contempla reuniones con empresarios y conversaciones sobre inversión, comercio y cooperación educativa.

El Reino Unido se perfila como el próximo destino internacional del presidente José Raúl Mulino, quien recibió una invitación oficial del rey Carlos III para una audiencia prevista el 3 de diciembre de 2026.

De concretarse sin otros desplazamientos previos, esta sería la gira internacional número 32 del mandatario desde que asumió la Presidencia de Panamá el 1 de julio de 2024.

La invitación fue entregada este jueves 12 de noviembre por el embajador británico en Panamá, Greg Houston, durante un encuentro en el que se abordaron las oportunidades de cooperación económica, comercial, educativa y de seguridad entre ambas naciones.

Según la información divulgada por la Presidencia, será la primera vez que un presidente panameño sea recibido por el monarca británico en el Reino Unido. Mulino estará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

La audiencia se produce en momentos en que el Gobierno panameño busca ampliar las relaciones comerciales y atraer inversiones internacionales.

El embajador británico Greg Houston se reunió con el presidente José Raúl Mulino para abordar la cooperación bilateral y las oportunidades de inversión, de cara a su próxima visita al Reino Unido.

Además del encuentro con Carlos III, la agenda contempla reuniones con presidentes ejecutivos de grandes empresas británicas, entre ellas British Airways, para explorar oportunidades relacionadas con la conectividad aérea y los negocios.

La delegación de Panamá planea reuniones con la aerolínea British Airways, que es del mismo grupo que Iberia, IAG. Archivo

Un nuevo viaje en la agenda presidencial

La visita al Reino Unido se sumaría a los 31 viajes internacionales que registra Mulino desde el inicio de su administración, según el seguimiento publicado por La Prensa.

Su más reciente gira documentada fue a Singapur y Vietnam, en octubre de 2026, donde sostuvo reuniones con autoridades y representantes empresariales para impulsar acuerdos de cooperación en áreas marítimas, logísticas, comerciales y tecnológicas.

José Raúl Mulino suma 32 viajes internacionales desde que asumió la Presidencia de Panamá.

Las giras del presidente han incluido destinos en América, Europa y Asia, así como participaciones en encuentros multilaterales, entre ellos el Foro Económico Mundial en Davos (al que asistirá de nuevo en 2027), la Asamblea General de las Naciones Unidas y las reuniones del Mercosur.

La frecuencia de estos desplazamientos también ha generado cuestionamientos en la Asamblea Nacional, particularmente por los gastos asociados a las delegaciones oficiales, los viáticos y el uso de aeronaves para los traslados presidenciales.

Cooperación para escuelas afectadas por el sismo

Uno de los temas que Panamá busca abordar durante la visita es el respaldo británico a proyectos de construcción de nuevos centros educativos, especialmente en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

La Presidencia informó que existe interés del Reino Unido en apoyar estas iniciativas, aunque todavía no se han precisado los montos de inversión, la cantidad de planteles que podrían beneficiarse ni los mecanismos mediante los cuales se ejecutaría la cooperación.

La agenda también contempla asuntos relacionados con el Canal de Panamá, la seguridad, el cambio climático y la conservación de los océanos, una de las áreas de interés del rey Carlos III.

“No hemos tenido mejor relación en el tiempo con el Reino Unido como ahora. Aprecio mucho el interés por nuestra agenda y nuestros proyectos en Panamá. Este encuentro marcará un antes y un después en las relaciones entre el Reino Unido y Panamá”, expresó Mulino durante su reunión con el embajador Houston.

El mandatario adelantó que viajará acompañado por una delegación de empresarios panameños, quienes tendrán la oportunidad de establecer contactos con representantes del sector privado británico y explorar nuevas posibilidades de inversión.

La Presidencia recordó que, en 1953, Panamá recibió la visita de la entonces reina Isabel II, un antecedente histórico en los vínculos entre ambos países.