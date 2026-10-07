Proyecto 699: crece el rechazo a la reforma electoral impulsada por Robinson y Camacho

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil rechazan los cambios que la Comisión de Gobierno hizo al proyecto 699 en primer debate.

El proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, enfrenta una nueva ola de rechazo.

En un mismo día, el presidente del Partido Panameñista, Jorge Luis Herrera, cuestionó los cambios introducidos a la propuesta y reclamó mayor consenso, mientras que la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, pidió devolver el proyecto a primer debate.

Comisión de Gobierno discute el proyecto de reformas electorales. Es presidida por al diputad Benicio Robinson. LP/Anel Asprilla

Desde el pleno de la Asamblea Nacional, Herrera, presidente del Partido Panameñista y expresidente de ese poder del Estado, informó que el directorio de su agrupación analizó el proyecto el miércoles 30 de septiembre.

Afirmó que cambiar todo el texto en una hora, con más de 40 modificaciones, durante el primer debate provocó malestar en la población. En consecuencia, pidió un debate “de altura”, en el que opinen todos los sectores, y propuso que la Comisión Nacional de Reformas Electorales sea el punto de partida.

"¡Dejemos el show!", dijo el diputado Jorge Herrera. LP Elysée Fernández

Criticó algunas de las modificaciones que la Comisión de Gobierno hizo al proyecto.

Citó, por ejemplo, el que permite conservar dos cargos públicos, el incremento de los montos al financiamiento privado y el que endurece las reglas a las agrupaciones que intentan constituir un partido político, entre otros.

“Las reglas del juego no se escriben para ganar la próxima elección”, dijo. Añadió que las reformas “no son del Tribunal Electoral, de los partidos, de los independientes”.

“Los carniceros de hoy son las reses de mañana”, puntualizó.

La posición del TE

El Tribunal Electoral ya había rechazado esos cambios. El 1 de octubre, los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá divulgaron un comunicado en el que advirtieron que las modificaciones de la Comisión de Gobierno “representan retrocesos para el sistema electoral panameño”.

La institución afirmó que “no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”.

Magistrados del Tribunal Electoral en la Comisión de Gobierno de la Asamblea. LP/Elysée Fernández

La Comisión de Gobierno, que preside el diputado Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reformó 46 cambios a un proyecto original de 168 artículos.

Varios de ellos fueron impulsados por Robinson y su colega el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, secretario general de la comisión.

El comunicado del TE recuerda que la propuesta elevaría el tope de donaciones privadas hasta $500,000 en circuitos con más de 50,000 electores. Hoy, un candidato a diputado puede recibir hasta $300,000 y uno a alcalde, hasta $150,000.

El organismo también cuestiona que autoridades electas mantengan “la titularidad de dos cargos simultáneamente” y que funcionarios con aspiraciones a cargos de elección permanezcan más tiempo en sus puestos.

La presidenta de la Asamblea está en Europa

Libertad Ciudadana, por su lado, en una carta enviada a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, recordó que durante la discusión del proyecto en primer debate, los días 16 y 23 de septiembre de 2026, fueron testigos de la presentación de numerosas propuestas y reformas que no fueron objeto de una discusión sustantiva.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

La oenegé indicó que fue una de las pocas organizaciones que presentó observaciones y aportes a distintos artículos del proyecto.

“Entre los aspectos planteados, manifestamos nuestra preocupación por lograr mayor transparencia e integridad en el financiamiento político y la ausencia de una reforma al monto del subsidio electoral público, tema que consideramos debe ser revisado y ajustado en función de los principios de eficiencia, austeridad y rendición de cuentas”.

Castañedas no está en Panamá. Está de viaje en Europa. Se desconoce cuándo retorna al Palacio Justo Arosemena.

CD pide lo que aprobó la CNRE

Otra que criticó el proyecto de ley 699, pero desde otra perspectiva, fue la presidenta del oficialista Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego. Ella criticó que no se tomara en cuenta lo que se aprobó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

“Lo que se aprobó democráticamente en las consultas dentro de la Comisión de Reformas Electorales no es lo mismo que llegó a la Asamblea. Hay diferencias graves que pueden poner en peligro las elecciones del 2029”, afirmó.

Yanibel Ábrego, presidenta de Cambio Democrático (CD). Foto: CD

Manifestó que Cambio Democrático no permitirá imposiciones ni madrugonazos electorales, y exigió respeto al consenso alcanzado.

La exdiputada de Capira abordó el tema en un evento de su colectivo el pasado sábado.

Este proyecto también ha sido criticado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, entre otros.

En el seno del Partido Revolucionario Democrático, el proyecto ocasionó una pugna. La secretaria general, Balbina Herrera, envió una carta a la bancada de su partido en la Asamblea en la que advirtió que la propuesta de transferir la representación legal de los partidos a la presidencia viola la Constitución.

168 Artículos tenía el proyecto original. 46 Son los cambios que le hizo la Comisión de Gobierno. 699 Es el número de la propuesta legislativa

El proyecto espera a la presidenta

El proyecto de ley 699 espera segundo debate en el pleno de la Asamblea. La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, explicó a este medio que el proyecto “está parado” en espera de que regrese la presidenta Shirley Castañedas de su viaje.

Por lo pronto, ella y sus colegas de Vamos están revisando el texto, pues el documento llegó al hemiciclo con varios errores. La semana pasada se dio a conocer que la Secretaría General retiró la propuesta de la página web para hacerle correcciones.

Por estos días, en ausencia de Castañedas, la conducción del pleno legislativo está en manos del primer vicepresidente, el diputado Manuel Cohen.

Datos del proyecto de ley