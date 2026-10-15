Roxana Méndez deja la Autoridad de Descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante su gestión, denunció a decenas de autoridades locales que se beneficiaron de la llamada descentralización paralela.

Roxana Méndez, quien estaba al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), puso su cargo a disposición del presidente José Raúl Mulino.

Así lo confirmó Méndez a La Prensa.

Méndez asumió la dirección de la AND en julio de 2024, cuando el presidente José Raúl Mulino llegó al poder. Durante su gestión, denunció a decenas de autoridades locales que se beneficiaron de la llamada descentralización paralela, un esquema de transferencias de fondos públicos a juntas comunales y municipios controlados por políticos del Partido Revolucionario Democrático (PRD) durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).

Por este caso, Méndez fue cuestionada en varias ocasiones por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, durante sus comparecencias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Robinson la acusó de “perseguir” a los representantes del PRD.

“Lamento, diputado Robinson, que siga sintiéndose tan afectado por las denuncias”, le respondió Méndez en mayo pasado al diputado de Bocas del Toro.

Una investigación de La Prensa que abarcó los años 2021, 2022 y 2023 encontró que, en ese periodo, la AND entregó $202.2 millones, al margen de los mecanismos establecidos en la ley de descentralización. De ese total, el 74.1% fue a parar a gobiernos locales controlados por alcaldes o representantes del PRD, el partido gobernante en aquella época.

Bocas del Toro, área electoral de Robinson, recibió al menos $28.9 millones de la descentralización paralela, entre 2021 y 2023.

Méndez dijo que al menos $320 millones se repartieron “sin justificación”, aunque reconoció que algunos gobiernos locales han logrado sustentar el uso de los recursos.