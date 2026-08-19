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    ELECCIONES UNIVERSITARIAS

    Solo 4 mil de 20 mil estudiantes pueden votar en las elecciones de la Unachi

    En el sistema de ponderación electoral de la universidad, los docentes representan el 60% de los votos, los estudiantes el 30% y el personal administrativo el 10%.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
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    Solo 4 mil de 20 mil estudiantes pueden votar en las elecciones de la Unachi
    Unachi tiene una matrícula de 22 mil estudiantes. Ohigginis Arcia

    Las quejas de candidatos y estudiantes por las condiciones para ejercer el voto marcaron desde temprano la jornada electoral de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), donde este miércoles 19 de agosto se escogerá al próximo rector.

    +info

    La Unachi abre las urnas: siete candidatos buscan la rectoría Unachi: siete candidatos y una elección que marcará el rumbo tras la era Medianero de BonagasAbsel Navarro apuesta por reconstruir la Unachi tras 13 años de crisis institucional

    Para Justin Williams, representante estudiantil de la Facultad de Derecho de la Unachi, que solo unos 4 mil 700 estudiantes puedan votar en una comunidad universitaria de alrededor de 22,500 alumnos evidencia “la desigualdad que hay en la comunidad universitaria”.

    A su juicio, la baja participación puede dejar fuera una parte importante de la voluntad estudiantil en la elección que este miércoles 19 de agosto definirá al próximo rector. “Solamente hay 4,700 habilitados de 22,500 estudiantes”, señaló.

    Williams aseguró que la situación ha generado desánimo entre los estudiantes y que el problema fue advertido desde que se estableció el calendario electoral. “Es preocupante porque se ve que no hay equidad en el proceso y eso ha mermado bastante, ha desanimado muchísimo a la comunidad estudiantil”, afirmó.

    Solo 4 mil de 20 mil estudiantes pueden votar en las elecciones de la Unachi
    Justin Williams, dirigente estudiantil de Unachi. Cortesía

    Según dijo, los estudiantes cuestionaron desde el inicio las reglas, pero no lograron modificarlas. “No se pudo resolver, así que hay que jugar con las reglas que ya nos impusieron”, sostuvo.

    Los candidatos

    Las quejas de los estudiantes coinciden con los cuestionamientos formulados por el candidato a rector Absel Navarro, quien considera que el calendario establecido por la universidad terminó limitando la participación estudiantil. “Se estableció un calendario que era para evitar que la mayor cantidad posible de estudiantes pudieran ejercer su voto”, afirmó.

    El principal cuestionamiento de Navarro está relacionado con el calendario de pago de matrícula. Según explicó, aunque la normativa establecía que los estudiantes debían cancelar la matrícula a más tardar el 13 de agosto para poder votar, la universidad estableció un calendario de pago hasta septiembre sin cobrar recargo. “Entonces, claro, los estudiantes todos se confundieron y pensaban que podían pagar hasta septiembre”, explicó.

    A juicio del candidato, esa disposición provocó que la mayoría de los estudiantes quedara fuera de la elección. “Eso ha traído, en este caso, que la mayoría de los estudiantes no tengan derecho a votar hoy”, sostuvo.

    Solo 4 mil de 20 mil estudiantes pueden votar en las elecciones de la Unachi
    Absel Navarro, candidato a rector de la Unachi. Elysée Fernández

    Navarro calificó el calendario como “antidemocrático” y consideró que la baja participación estudiantil puede favorecer al “statu quo” de la universidad, en momentos en que, según afirmó, existe entre los alumnos una demanda de cambio y de recuperación de la credibilidad institucional.

    Navarro también cuestionó que las elecciones se hayan programado durante la primera semana de clases del segundo semestre. “Siempre sabemos que las primeras semanas son irregulares”, dijo. Añadió que la entrega de calificaciones, los reclamos y los requisitos para matricular materias pueden impedir que más estudiantes completen su proceso de inscripción y, por ende, queden fuera de la votación. “Todo esto fue pensado estratégicamente para que, en este caso, afectara el voto estudiantil”, afirmó.

    Pese a los cuestionamientos, la jornada electoral avanzaba con la participación de los tres estamentos y las urnas permanecerán abiertas hasta las 8:00 p.m. La elección definirá al sucesor de Etelvina Medianero de Bonagas y pondrá a prueba el peso de estudiantes, docentes y administrativos en un proceso marcado por el reclamo de mayor participación estudiantil.

    Solo 4 mil de 20 mil estudiantes pueden votar en las elecciones de la Unachi
    Candidatos a rector de la Unachi

    Para Williams, sin embargo, el problema ya dejó una huella en la jornada: “Hay que jugar con las reglas que ya nos impusieron”.

    En el sistema de ponderación electoral de la universidad, los docentes representan el 60% de los votos, los estudiantes el 30% y el personal administrativo el 10%.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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