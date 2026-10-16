Suspenden festividades patrias en Las Tablas y Montijo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la emergencia nacional por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre, las autoridades municipales de los distritos de Las Tablas (Los Santos) y Montijo (Veraguas) anunciaron la suspensión de las festividades patrias programadas para noviembre.

En un comunicado divulgado en redes sociales, el Municipio de Las Tablas informó que, debido a la situación que vive el distrito por el sismo de magnitud 7.5 y las posteriores réplicas, se decidió suspender las actividades del 8 de noviembre.

“Esta medida responde a la prioridad de salvaguardar la vida, la seguridad y el bienestar de nuestros residentes y visitantes, en momentos en que nuestra comunidad necesita solidaridad, prudencia y unión”, se indica en parte del comunicado.

El municipio resaltó que se comprende el significado histórico y cultural de la fecha para el pueblo tableño, no obstante, la prioridad es acompañar a las familias afectadas y contribuir a la recuperación del distrito.

Por su parte, el Municipio de Montijo también enfatizó que, ante la difícil situación que vive el país y el distrito, se tomó la decisión de suspender las actividades programadas para los días 3, 4 y 14 de noviembre, como parte de las celebraciones de las fiestas patrias y la conmemoración de los 123 años de adhesión de Montijo a la gesta separatista de Panamá de Colombia, ocurrida en 1903.

“Somos conscientes de la difícil realidad que enfrentan numerosas familias montijanas, quienes han sido seriamente afectadas por esta situación. Por ello, nuestra prioridad es continuar brindando apoyo, respaldo y acompañamiento a quienes más lo necesitan, uniendo esfuerzos para superar juntos estos momentos difíciles”, se indica en el comunicado del municipio.