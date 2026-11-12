Taiwán dona alimentos y suministros a familias afectadas por terremoto en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Gobierno de Taiwán realizó una donación de alimentos, suministros esenciales y artículos de primera necesidad para las familias afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre en Panamá, informó un comunicado conjunto divulgado este miércoles 11 de noviembre.

La contribución fue gestionada a través de la Asociación de Profesionales Egresados de Taiwán (APЕDET) y recibida por el Grupo de Amistad Parlamentaria Panamá-Taiwán, con la participación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen.

En la recepción también participaron los diputados Ronald De Gracia, Néstor Guardia y Julio de la Guardia, representantes de áreas afectadas de Azuero y Coclé, quienes −según el comunicado− estarán a cargo de facilitar la distribución de la ayuda entre las comunidades damnificadas.

Taiwán dona suministros para damnificados por el terremoto en Panamá. Cortesía

La donación fue entregada en nombre del Gobierno taiwanés por el embajador Víctor Chu, de la Oficina Comercial de Taiwán en Bogotá, con concurrencia en Panamá. En las gestiones también participó el presidente de APЕDET, Elvins Santander.

El terremoto del 9 de octubre afectó principalmente a comunidades de Azuero y otras zonas del país. El movimiento sísmico provocó daños en viviendas, centros educativos e instalaciones públicas, además de dejar personas afectadas y obligar a las autoridades a desplegar operativos de evaluación y asistencia.