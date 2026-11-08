Temblor en Azuero: Gobierno trabaja en 29 frentes y apuesta por nuevos contratistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha inspeccionado unas 20,000 viviendas.

Un mes después del terremoto del 9 de octubre, la reconstrucción de Azuero enfrenta una tarea que va más allá de reparar paredes y despejar carreteras. Miles de viviendas han sido evaluadas, decenas de vías requieren trabajos y las instalaciones de salud y educación también necesitan intervenciones.

El Gobierno asegura que ya comenzó la construcción de viviendas, pero buena parte de las labores todavía se encuentra en fase de evaluación y coordinación con empresas contratistas.

José Ramón Icaza, secretario de Metas, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha inspeccionado unas 20,000 viviendas, mientras que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha realizado evaluaciones técnicas a otras 14,000.

El propósito es determinar cuáles casas pueden seguir habitadas, cuáles necesitan reparaciones y cuáles deben reconstruirse. “Ya hemos iniciado más de 200 viviendas que están en construcción en este momento”, aseguró el funcionario.

José Ramón Icaza, secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal. Foto: Presidencia de la República

También anunció que esta semana comenzarán a trabajar nuevos grupos de contratistas en las provincias y distritos afectados, para acelerar las obras.

Las provincias

La atención se concentra en comunidades de Veraguas, Los Santos y Herrera. Icaza mencionó entre las zonas que requieren seguimiento a Soná, Mariato y Cañazas; Tonosí, Macaracas y La Villa de Los Santos; así como Las Minas, Los Pozos y Ocú.

Afectaciones en la vía Tonosí - Búcaro. Foto: LP/ Alexander Arosemena

El funcionario reconoció que las afectaciones se extienden por distintos distritos y que las evaluaciones continúan. De esos diagnósticos dependerá también la entrega de materiales a las familias cuyas viviendas pueden recuperarse sin necesidad de construir una nueva.

Las carreteras fueron una de las primeras prioridades después del sismo. Según Icaza, se identificaron 70 vías o tramos con algún tipo de daño, pero todos fueron despejados para restablecer la comunicación con las comunidades.

La habilitación permitió el traslado de ayuda humanitaria, aunque en algunos puntos fue necesario recurrir al transporte marítimo y aéreo. Ahora, los trabajos se concentran en 29 frentes activos, donde se desarrollan labores de rehabilitación y reconstrucción de carreteras y puentes en Los Santos, Herrera, Veraguas, Coclé y la comarca Ngäbe-Buglé.

El Miviot construye viviendas de armado rápido luego del terremoto del 9 de octubre en La Colorada, distrito de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

Servicios de salud

El impacto también alcanza a los servicios de salud. El Ministerio de Salud tiene 118 instalaciones pendientes de reparación, mientras que la Caja de Seguro Social reporta seis centros que necesitan intervención y otros cinco que permanecen cerrados de manera preventiva.

En Tonosí comenzó la preparación del terreno para instalar un hospital modular y, según Icaza, próximamente se iniciará la construcción de un nuevo hospital.

Vivienda destruida en la Villa de Los Santos luego del terremoto del 9 de octubre. LP/Alexander Arosemena

En el sector educativo, las autoridades avanzan con la demolición de las escuelas cuyas estructuras quedaron comprometidas y con las evaluaciones para determinar cuáles pueden repararse.

“Todas van a ser atendidas”, prometió Icaza al referirse a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas, incluidas aquellas en condiciones de vulnerabilidad económica o que viven en lugares de difícil acceso.

El secretario aseguró que el Gobierno atenderá tanto a quienes necesitan una casa nueva como a quienes requieren reparaciones.