La tentación del residuo

10 may 2019 - 15:57h

En 1983, luego de 15 años de dictadura militar, se consensuó una extensa reforma constitucional que incluía el principio de representación proporcional en la asignación de curules para diputados. Este proceso tiene varios desafíos, el principal de los cuales consiste en que si no hay una distribución ponderada de las curules, el partido mayoritario o las fuerzas políticas más grandes se quedarían con todas las curules, y las fuerzas minoritarias quedarían excluidas.

Aunque en Panamá existen 26 circuitos uninominales, que producen un solo ganador en la persona del diputado más votado, hay 13 circuitos plurinominales que requieren algún mecanismo de asignación de curules distinto. El método usado consiste en determinar un cociente electoral (cantidad de votos válidos divididos entre la cantidad de diputados del circuito), y usar ese cociente como la línea base para asignar las diputaciones. En muchas ocasiones el cociente no alcanza a repartir todas las curules, por lo que se usa el medio cociente que es precisamente la mitad de los votos necesarios para un cociente. Por ley, el medio cociente se le asigna a las listas de partidos o listas de candidatos por libre postulación que no hayan obtenido un cociente electoral. Solo se le puede asignar un medio cociente por lista.

Si la repartición de curules por vía de cocientes y medio cocientes no alcanza a cubrir la totalidad de los escaños o curules que tiene asignado ese circuito, hay que recurrir al residuo. En palabras simples, el residuo es cualquier cantidad de votos inferior a un medio cociente electoral.

Si se sigue la filosofía de la representación proporcional, los residuos deberían ser asignados de forma más favorable a los partidos pequeños y a los candidatos por la libre postulación. La clave de la representación proporcional es el método de cálculo usado para el residuo. Si se utiliza un cálculo directo del residuo, usualmente se beneficiarán los partidos más grandes. Para evitar esto, se han desarrollado métodos de cálculo en los que se descuenta por ejemplo, el medio cociente a las listas que ya ganaron diputados por cociente o por medio cociente. Esta fue una propuesta acuerpada por el Tribunal Electoral y una minoría de diputados, que fue derrotada en el pleno de la Asamblea Nacional cuando se debatieron las reformas electorales.

Un ejemplo lo deja más claro: imaginemos tres partidos políticos. El A, el B, y el C. Digamos que el cociente electoral fuera de unos mil electores para elegir tres diputados. El partido A tiene un diputado con mil 100 votos y otro con 900. El partido B tiene un candidato con 850 votos y otro con 625, y el partido C tiene un candidato con 600 votos y otro con 400. En la repartición de curules por cociente electoral, solo el partido A tendría un diputado por cociente. El partido B tendría un diputado por medio cociente. Si se aplica la regla simple del residuo, el diputado del partido A se queda con la curul correspondiente al residuo. Así que habría dos diputados del partido A y uno del partido B. Sin embargo, si se aplicara el principio de descontar a las listas que ya tienen diputados, un medio cociente (la mitad de mil votos) a los obtenidos, el candidato del A tendría 500 votos menos, es decir quedaría con 400 votos. El otro candidato del B tendría 125 votos únicamente, y esto abriría la puerta para que el candidato más votado del partido C se convirtiera en diputado. Tres diputados de tres partidos distintos es más democracia.