NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luego del terremoto de magnitud 7.5 que se registró el pasado 9 de octubre, el Gobierno panameño ha identificado 47 puntos críticos en carreteras y 23 puentes que requieren reparación.

Así lo informó este miércoles 21 de octubre el secretario de Metas, José Ramón Icaza, durante el reporte diario sobre la situación de las afectaciones y la ayuda en las zonas afectadas por el sismo.

Cabe recordar, que las áreas más afectadas por el terremoto son la región de Azuero, el sur de Veraguas y Coclé.

El distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y los distritos de Soná y Mariato registraron serias afectaciones en varias carreteras.

Icaza indicó que los 23 puentes necesitarán algún grado de rehabilitación. Agregó que en algunos puentes, como el que está sobre el río Oria y el de Agua Buena, se limitó la movilidad a vehículos que no superen las 10 toneladas y a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora.

El secretario de Metas señaló que se ha logrado habilitar buena parte de los caminos para mantener conectadas a las comunidades que resultaron afectadas por el terremoto.

126 cantidad de albergues habilitados en las zonas afectadas. 9,391 casas evaluadas por el Ministerio de Vivienda tras el sismo. 5,628 personas alojadas en los albergues tras el terremoto. 208,317 cantidad de libras de ayuda humanitaria por vía aérea.

Viviendas

Sobre las afectaciones en viviendas, Icaza informó que se tiene el reporte de al menos 9,000 casas evaluadas y que ya se empezó con la construcción de 31 nuevas viviendas: en Veraguas 9, en Herrera 7, en Chiriquí 7, en Coclé 6 y en Los Santos 2.

Reconoció que la cifra es poca en comparación con el trabajo que tienen por delante, pero que esperan entregar las primeras casas en los próximos días.

Alerta Amarilla

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Omar Smith, informó que se mantienen los monitoreos de las áreas que están dentro de la alerta amarilla por lluvias, que son precisamente Tonosí y el sur de Veraguas.

Smith informó que está lloviendo en estas regiones y que se le da seguimiento al posible incremento de las aguas de los ríos de estas regiones.