NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Educación, Ventura Vega, informó este lunes 12 de octubre que 35 centros educativos quedaron dañados por completo por el terremoto de magnitud 7.5 que sacudió al país el pasado viernes.

Las autoridades educativas habían informado que al menos 400 escuelas habían resultado con afectaciones tras el sismo y que las 35 que no pueden ser ocupadas tienen una población aproximada de 3,031 estudiantes.

La mayor cantidad de escuelas dañadas por completo se registró en la provincia de Herrera con 20, en Veraguas 7, en Los Santos 5, en Coclé 2 y en Chiriquí 1.

Retorno a clases

El titular de Educación afirmó que para la población estudiantil que no podrá regresar a los centros escolares destruidos por el sismo se aplicarán las alternativas para que termine el año escolar.

Vega recordó que restan 34 días de clases para culminar el año lectivo 2026 y que los estudiantes no se quedarán sin recibir la enseñanza.

Sobre el resto de la población estudiantil nacional, Vega dijo que los colegios particulares pueden volver a las clases presenciales este martes 13 de octubre, pero hizo un llamado para que se confirme que los planteles cumplan con las condiciones necesarias para el retorno.

Con respecto a los colegios oficiales, el ministro afirmó que este martes se informará la lista de los colegios que no podrán retornar a la actividad este miércoles.

Minsa destinará $61 millones para hospitales

Por otra parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que de las 842 instalaciones médicas, 67 resultaron con afectaciones. El Hospital de Tonosí quedó dañado por completo y tendrá que ser reconstruido en su totalidad.

Para atender las afectaciones en todos los centros hospitalarios se destinarán cerca de $61 millones.

Además, los hospitales como el Cecilio Castillero de Herrera; Joaquín Franco Sayas, de Los Santos y Aquilino Tejeira de Coclé, que funcionan temporalmente en carpas, regresarán progresivamente a las instalaciones, una vez sean habilitadas.

Boyd Galindo también indicó que la sala de hemodiálisis, ubicada en la antigua sala de maternidad del Hospital Santo Tomás, no sufrió daños mayores y que la atención se continuará bridando una vez se limpie el área afectada.

Viviendas afectadas

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adelantó que han registrado unas 1,700 viviendas afectadas y unas 6,000 personas atendidas.

El ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que esta semana se empezará a trabajar para atender las afectaciones en las miles de casas que resultaron afectadas por el sismo.