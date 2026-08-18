Tribunal Electoral sustenta $162.2 millones para 2027 y justifica aumento de $2 millones en personal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En medio de la sustentación de su presupuesto para el 2027, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) justificaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un incremento de $2 millones en la planilla de personal para el próximo año.

El salto refleja la contratación de al menos 22 nuevas posiciones, además de reajustes salariales para directores regionales y la formalización de cargos de mando que anteriormente laboraban en condición de eventual.

La diputada Yamireliz Chong, de la bancada Vamos, cuestionó directamente los números en la noche de este lunes 17 de agosto en momentos en que los magistrados Narciso Arellano y Luis Guerra Morales acudieron a la comisión a sustentar la cifra.

El magistrado Luis Guerra es el director del Plagel 2025-2029. LP/TE

“Pasamos de $50 millones a $52 millones en personal fijo, de $4 millones a $5.4 millones en personal transitorio y de $125 mil a $998 mil en personal contingente”, detalló la diputada, antes de solicitar el desglose específico de las 22 posiciones.

Elba Dominguez, directora de Recursos Humanos del TE, explicó que el grueso del incremento se debe a la anualización de las 22 plazas creadas durante 2026.

Explicó que estas posiciones quedaron pendientes de incorporar completamente al presupuesto vigente, por lo que su formalización completa requiere el ajuste presupuestario para 2027.

Sede del Tribunal Electoral en la Avenida Omar Torrijos, ciudad de Panamá.

Dominguez también afirmó que el tribunal añadió un reajuste salarial para los directores regionales a nivel nacional, argumentando que sus responsabilidades administrativas y jurisdiccionales ameritaban nivelar sus remuneraciones con homólogos de otras regiones.

El presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó al TE asciende a $162,242,523.

De estos, $151,219,215 para funcionamiento y $11,023,308 para inversión.

Los magistrados Arellano y Morales también respondieron preguntas de otros diputados que consultaron sobre aumentos de gastos en personal, en seguros, en promoción y publidad, en alimentación, en consultorías, así como los avances del Plan General de Elecciones (Plagel) entre otros.

También se debatió sobre el costo de la democracia.

Narciso Arellano, magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE). LP/Carlos Vidal

El Plagel, por ejemplo, se activa en 2027 en consecuencia con el Código Electoral que estipula que este de comenzar dos años antes de las elecciones, comicios que se celebrarán en mayo de 2029.

Los magistrados también adelantaron que en los próximos días presentarán dos importantes proyectos de ley: el que reforma la ley electoral y el que redistribuye los circuitos electorales.

Benicio Robinson, diputado del Partido Revolucionario Democrático, cuestionó a diputados de la bancada Vamos que interrogaron al magistrado Luis Guerra sobre millonarios gastos para el 2027.

Recordó que ellos llegaron a la Asamblea a través del sistema de listas, lo que a su juicio es ilegal.