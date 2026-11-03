Trump manda carta a Mulino por los 123 años de vida republicana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Donald Trump felicitó a Panamá por sus 123 años de vida republicana y destacó la relación bilateral, el Canal, los puertos de Balboa y Cristóbal y futuras inversiones.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, felicitó al mandatario panameño, José Raúl Mulino, y al pueblo de Panamá por los 123 años de vida republicana, mediante un mensaje en el que destacó la relación entre ambos países y abordó temas como la seguridad del Canal, los puertos de Balboa y Cristóbal y las futuras inversiones.

Mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump al presidente José Raúl Mulino, con motivo de los 123 años de vida republicana de Panamá.



Estimado señor presidente:



En nombre del pueblo de los Estados Unidos, extiendo felicitaciones al pueblo de Panamá en la… pic.twitter.com/aYjWhqD94i — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) November 3, 2026

En la carta, divulgada este martes 3 de noviembre por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Trump calificó al país como uno de sus socios más cercanos y aseguró que Washington continuará respaldándolo.

“Panamá es uno de nuestros socios más cercanos y de mayor confianza, y continuaremos permaneciendo firmemente a su lado”, expresó el mandatario estadounidense.

Trump también manifestó sentirse orgulloso del fortalecimiento de la relación bilateral y recordó la asistencia que Estados Unidos brindó a los panameños afectados por el terremoto del pasado 9 de octubre.

“Estoy orgulloso de nuestra amistad cada vez más profunda, la cual ha permitido que proveamos a panameños afectados por el terremoto con asistencia humanitaria, logística y técnica sin precedentes a tan solo 24 horas del incidente”, señaló.

Trump destaca la seguridad del Canal de Panamá

MI DIARIO- Trump habla de los puertos panameños en su mensaje por el 3 de noviembre

Otro de los puntos centrales del mensaje fue la cooperación en materia de seguridad. El presidente estadounidense mencionó la participación de Panamá en iniciativas como la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, el Escudo de las Américas y Pax Silica.

También hizo referencia a los ejercicios militares PANAMAX realizados este año, que destacó como una muestra del compromiso conjunto con la seguridad del Canal de Panamá y la estabilidad del hemisferio.

Según escribió Trump, estos ejercicios se realizaron mediante simulacros presenciales por primera vez en 14 años.

El mensaje sobre los puertos de Balboa y Cristóbal

La carta también incluyó una referencia directa a los puertos de Balboa y Cristóbal, luego del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

Trump elogió al Gobierno de Mulino por acatar la decisión del máximo tribunal y sostuvo que esto refuerza la confianza de los inversionistas en las instituciones judiciales panameñas.

“Igualmente, elogiamos a su administración por acatar el fallo soberano de su Corte Suprema independiente referentes a los puertos de Balboa y Cristóbal”, manifestó.

Además, señaló que esta decisión abre el sector marítimo panameño a “inversionistas confiables”.

¿Qué espera Trump de Panamá para el próximo año?

De cara al próximo año, el presidente estadounidense expresó su interés en ampliar la cooperación entre ambos gobiernos, especialmente en materia de seguridad y protección del Canal.

“En el año que viene, espero poder seguir profundizando nuestros esfuerzos conjuntos en seguridad para la protección del Canal y nuestro hemisferio, así como seguir descubriendo nuevas oportunidades económicas juntos”, escribió.

Trump también mencionó las inversiones históricas que Panamá proyecta desarrollar en el Canal y otras infraestructuras críticas como parte de las oportunidades que espera impulsar junto al país.

Collage para ilustrar la tensión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Panamá José Mulino con el Palacio de Las Garzas en el fondo. 07 de febrero de 2025. Fotos: EFE y Isaac Ortega. Diseño: Alexander Arosemena

El mandatario concluyó su mensaje enviando sus mejores deseos al pueblo panameño por la celebración de la soberanía nacional y los 123 años de vida republicana.