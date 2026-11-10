Un 10 de noviembre entre ruinas, reclamos y resistencia en La Villa de Los Santos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este 10 de noviembre, La Villa conmemorará su historia de una manera distinta mientras reclama al Gobierno una respuesta más rápida ante los daños del terremoto.

El terremoto del pasado 9 de octubre dejó su huella en las paredes de la iglesia San Atanasio, alcanzó el Museo de la Nacionalidad y golpeó antiguas edificaciones públicas.

En los barrios, mientras tanto, hay familias que siguen intentando salvar lo que quedó de sus viviendas, muchas veces con sus propias manos y sin esperar a que llegue la ayuda.

La conmemoración del Primer Grito de Independencia de este 10 de noviembre encontrará a un pueblo que, entre los recuerdos de su historia y las marcas del movimiento sísmico, también espera que el Gobierno acelere la respuesta para atender los daños que dejó el terremoto.

Raúl Montenegro, alcalde del distrito de Los Santos. LP/Elysée Fernández

La jornada

El alcalde de Los Santos, Raúl Montenegro, informó que la jornada comenzará a las 7:00 a.m. en el parque Rufino Alfaro. Allí se desarrollará el acto protocolar, con la izada de la bandera, la invocación religiosa y la interpretación del himno santeño y del himno nacional. También están previstas las palabras del alcalde, antes de que las autoridades recorran las principales calles del distrito.

“Los Santos siempre va a conmemorar esta fecha y es una muestra no solo de lucha, sino también de resiliencia”.

Se espera que el presidente, José Raúl Mulino acompañe las actividades entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. El recorrido contempla el casco antiguo de La Villa y una parada en el parque Simón Bolívar, donde se rendirá homenaje a los próceres.

El área de La Villa de Los Santo fue uno de los más impactados. Alexander Arosemena

Será una visita presidencial en medio de un paisaje urbano que todavía exhibe las consecuencias del sismo y de una comunidad que reclama atención para recuperar su patrimonio y sus viviendas.

“Mi pueblo ha sido muy golpeado por la situación del sismo del pasado 9 de octubre”, expresó Montenegro. El alcalde reconoce que los habitantes de Los Santos tienen una historia de resistencia y de levantarse frente a las dificultades, pero considera que esa capacidad no puede sustituir el respaldo que necesitan del Gobierno central para salir adelante.

Vivienda destruida en la Villa de Los Santos luego del terremoto del 9 de octubre. LP/Alexander Arosemena

La preocupación del alcalde tiene que ver, sobre todo, con el tiempo que toma la respuesta institucional. “Necesitamos que esta respuesta sea mucho más rápida y más efectiva con respecto al tiempo”, reclamó.

La resiliencia

Mientras esperan, los residentes no se han detenido. “El pueblo no se ha quedado quieto ni de brazos cruzados. Con sus uñas está trabajando para poder rescatar sus casas”, relató Montenegro, al describir los esfuerzos de quienes intentan recuperar sus hogares.

Avances de trabajos de la iglesia colonial San Atanasio de la Villa de Los Santos. LP/Alexander Arosemena

En el corazón de La Villa, los daños también alcanzaron uno de sus símbolos más reconocibles: la iglesia San Atanasio. La torre del campanario está siendo desmontada como parte de las labores para atender las afectaciones.

Ya fueron retirados los pináculos, algunos elementos de la estructura y las campanas. Ingenieros han inspeccionado el interior del templo para evaluar su condición y las posibilidades de rescatarlo, explicó el alcalde.

“Necesitamos que esta respuesta sea mucho más rápida y más efectiva con respecto al tiempo”.

El deterioro no termina en la iglesia. El Museo de la Nacionalidad, escenario de actividades vinculadas a la historia de la independencia y los cabildos abiertos, también presenta daños.

Reconstrucción de viviendas en la Villa de Los Santos. LP/Alexander Arosemena

Lo mismo ocurre con el antiguo edificio de la Gobernación de Azuero, que tiene 105 años, las instalaciones de la Policía Nacional y el Municipio de Los Santos. Montenegro reconoció el apoyo del Ministerio de Cultura en la atención de estos inmuebles.

Los pueblos

Más allá del casco antiguo, el terremoto dejó afectaciones en La Colorada, Los Olivos y La Villa, identificadas por el alcalde entre las comunidades más golpeadas. Sin embargo, el problema se extiende a los 15 corregimientos del distrito.

En medio de ese balance, Montenegro sostiene que la mayor inquietud sigue estando en las familias y en las condiciones de sus viviendas, una realidad que no desaparece con la llegada de las fiestas patrias.

Capilla San Sebastian de la Colorada, distrito de Los Santos, provincia de Los Santos. LP/ Alexander Arosemena

Este 10 de noviembre, La Villa volverá a recordar el episodio que marcó su lugar en la historia panameña. Sin embargo, la conmemoración tendrá también el peso de las casas averiadas, los edificios históricos afectados y las familias que esperan ayuda.

“Los Santos siempre va a conmemorar esta fecha y es una muestra no solo de lucha, sino también de resiliencia”, resumió Montenegro. Esta vez, el mensaje de los santeños no se limita a recordar a los próceres: también busca que el país escuche a un pueblo que necesita reconstruirse.