Unachi desvincula a 50 funcionarios y necesita $16 millones para cerrar el año

La información fue dada a conocer por el rector de Unachi, Absel Navarro, quien informó que la decisión forma parte de los compromisos asumidos con el MEF.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) desvinculó a aproximadamente 50 funcionarios administrativos eventuales este miércoles 11 de noviembre como parte de las medidas de contención del gasto solicitadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La información fue dada a conocer por el rector de Unachi, Absel Navarro, quien informó que la decisión forma parte de los compromisos asumidos por la administración del para gestionar los recursos que permitan cubrir las obligaciones de la institución hasta diciembre de 2026.

Navarro explicó que corresponden a trabajadores de distintas dependencias universitarias. No se trata de docentes ni de funcionarios administrativos permanentes, sino de personal contratado bajo la modalidad eventual.

El rector adelantó que todavía hay otros contratos bajo evaluación y que podrían producirse nuevas salidas. “Todavía hay otros eventuales que uno evalúa”, manifestó.

Déficit

Navarro indicó que la Unachi presentó una solicitud de traslado de partida interinstitucional por aproximadamente $16 millones, destinados a cubrir las cinco quincenas que restan de 2026. La petición debe recibir una respuesta del Ejecutivo y posteriormente pasar a la Asamblea Nacional. “Quedan aproximadamente 16 millones de dólares para cubrir ese déficit del 2026”, explicó el rector.

El problema, según Navarro, tiene su origen en el recorte presupuestario aplicado para 2025. La Unachi pasó de contar con $106 millones en 2024 a recibir $72 millones el año siguiente. El rector sostiene que la reducción afectó principalmente los recursos destinados a los salarios de los profesores y administrativos permanentes.

Fachada de la Unachi. Tomada de unachi.ac.pa

Calcula que el faltante ronda los $30 millones y que representa cerca de un tercio de los recursos que necesita la institución para operar.

Las normativas

La posibilidad de reducir todavía más la planilla, no obstante, tropieza con las protecciones legales de los funcionarios permanentes. Navarro afirmó que los docentes y administrativos incorporados a sus respectivas carreras están amparados por normas que impiden una desvinculación arbitraria.

También recordó que los aumentos salariales forman parte de esas disposiciones: los administrativos avanzan por etapas cada dos años y los profesores reciben incrementos bienales. “Son leyes que ya tienen muchos años de vigencia y que todos ellos están amparados por esas leyes”, sostuvo.

El rector también se refirió a las acreditaciones de carrera administrativa otorgadas durante la última semana de la administración anterior, cuando, según su versión, aproximadamente 300 funcionarios recibieron esa certificación.

Pedro González, exrector de la Unachi. Cortesía

Navarro considera que ese proceso redujo el margen de maniobra de la nueva administración para ajustar la estructura laboral. Afirmó que anteriormente el personal eventual representaba cerca del 40% de los administrativos, mientras que ahora estima que ronda el 10%.

En cuanto a los docentes contratados por banco de datos, el profesor explicó que su continuidad depende de la disponibilidad de grupos y de la oferta académica de cada semestre. Si una materia deja de impartirse, se fusionan grupos o una carrera no se abre en determinada jornada, esos profesores simplemente no son llamados nuevamente.

La reacción del rector se da en respuesta a los señalamientos del ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sobre las altas remuneraciones en la institución.