Unachi: siete candidatos y una elección que marcará el rumbo tras la era Medianero de Bonagas

Siete candidatos disputan este miércoles la rectoría de la Unachi, en una elección marcada por la salida de Etelvina Medianero y la crisis institucional y financiera de la universidad.

La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) llega a la recta final de su proceso electoral para escoger a su próximo rector, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos, una crisis económica y la expectativa por el resultado de una elección que definirá el rumbo de la institución durante los próximos años. La votación está prevista para este miércoles 19 de agosto.

Teresa Cedeño de Lammie, presidenta del Tribunal Superior de Elecciones de la Unachi, asumió de manera emergente la conducción del proceso, luego de la salida del anterior presidente. A menos de 48 horas de la jornada electoral, asegura que el tribunal ha avanzado en la organización y en la recepción de los padrones definitivos.

“Es un gran reto y una gran responsabilidad”, reconoce Cedeño de Lammie. Explica que el Tribunal Superior de Elecciones está integrado por cinco miembros y que han trabajado junto con el personal administrativo de la universidad.

Los candidatos

Siete candidatos compiten por la Rectoría. Entre ellos están Ramón Rodríguez, actual decano de la Facultad de Economía; Absel Navarro, docente de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad; y Rosemary Hernández, exvicerrectora de la universidad.

Candidatos a rector de la Unachi

También aspiran Edith Rivera, docente del Centro Regional Universitario de Tierras Altas e integrante del Movimiento Alianza Reforma Universitaria; Erick Miranda, docente del Centro Regional Universitario de Barú; Félix Estrada-Kapel, profesor universitario y presidente de la Asociación de Profesores de la Unachi; y Hugo Moreno, docente de la Facultad de Medicina y exdiputado de la República, quien además presidió la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional durante su período legislativo.

Los siete llegan a una elección marcada por la crisis institucional que ha atravesado la universidad y por la salida de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas.

La gestión de Medianero de Bonagas fue cuestionada por el crecimiento de la estructura administrativa, el costo de la planilla y las presiones sobre las finanzas de la universidad. A esto se suman auditorías de la Contraloría e investigaciones del Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con denuncias sobre la presunta utilización de diplomas falsos, además de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y decisiones administrativas.

Etelvina Medianero de Bonagas, exrectora de la Unachi. Archivo

La institución, con cerca de 2,000 funcionarios y una masa salarial que ronda los $6 millones mensuales, también ha enfrentado restricciones presupuestarias.

El avance

Según la presidenta del tribunal, aproximadamente el 80% de las actividades programadas ya han sido completadas. En estos últimos días, el equipo se concentra en recibir los padrones finales y preparar el material que será distribuido a los diferentes jurados de elección.

La elección adquiere especial relevancia por el contexto que atraviesa la universidad. Cedeño de Lammie reconoce que el proceso debe desarrollarse bajo la mirada de la comunidad universitaria y del país. “Tenemos que hacer un proceso lo más ordenado, lo más transparente posible”, sostiene.

La presidenta del tribunal considera que la elección puede contribuir a recuperar la imagen institucional de la universidad. “Pretendemos hacerlo lo mejor para precisamente que haya transparencia, que todo quede bajo el escrutinio público y que tengamos la mejor imagen institucional”, afirma.

Uno de los elementos centrales de la elección es que el voto no tiene el mismo peso para todos los electores. De acuerdo con Cedeño de Lammie, la ponderación establece un 60% para los docentes, 30% para los estudiantes y 10% para los administrativos. Por tanto, el número de votos depositados en las urnas no será, por sí solo, el que determine quién ocupará la Rectoría.

La Unachi cuenta con una comunidad universitaria numerosa. La presidenta del tribunal estima que existen entre 900 y 1,000 docentes y una cantidad similar de administrativos. En cuanto a los estudiantes, señaló que la matrícula general ronda los 20,000, aunque aclaró que no todos están necesariamente habilitados para votar y que el padrón definitivo determinará la cifra de electores.

La votación

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 a.m. y cerrarán a las 8:00 p.m. en la mayoría de los centros. Cedeño de Lammie hizo un llamado a los universitarios habilitados para ejercer el sufragio: “Esperamos que la comunidad universitaria participe, todos los que están habilitados en el padrón, la gran mayoría vengan”.

El resultado no necesariamente se conocerá inmediatamente después del cierre de las mesas. A las 8:00 p.m. comenzará el conteo y las actas serán remitidas a la Junta de Escrutinio, que registrará los resultados conforme vayan llegando. Por ello, la presidenta del tribunal evitó establecer una hora para anunciar al ganador.

Para Cedeño de Lammie, la importancia de la elección trasciende a la propia universidad. Considera que la Unachi atiende a una amplia población estudiantil del occidente del país y representa una institución clave para la formación de jóvenes de distintas provincias. “Aquí tenemos el futuro de nuestra área y del país”, afirmó.

Con esa responsabilidad sobre la mesa, el Tribunal Superior de Elecciones espera que el miércoles la universidad pueda cerrar el proceso con una jornada “democrática, institucional, transparente y ordenada”.