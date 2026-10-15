NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles que el país suramericano enviará un cargamento de ayuda humanitaria a Panamá tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado viernes que dejó más de tres mil infraestructuras dañadas y casi una treintena de heridos.

“Mañana sale un avión con un cargamento de ayuda humanitaria para los hermanos de Panamá, sin bullas, sin aspavientos”, indicó el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela en su programa televiso.

Cabello no precisó qué contiene este cargamento de ayuda humanitaria.

Este miércoles, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció a Venezuela el envío de 51 especialistas para brindar asistencia técnica tras el terremoto del pasado viernes.

Agradezco al gobierno de Vzla el envío de 51 expertos en evaluación de infraestructura. Será de gran ayuda. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 14, 2026

El medio centenar de especialistas llegaron a lo largo del martes al Aeropuerto Internacional de Tocumen −el principal de Panamá− en dos grupos, primero uno con 34 expertos, seguido de otro en la noche con 17, donde fueron recibidos por el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, entre otros.

La primera misión está integrada por profesionales especializados en la evaluación de infraestructuras críticas, la inspección de estructuras en riesgo y labores de recuperación, manejo de escombros y restitución de servicios, había adelantado el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios de Venezuela, Juan José Ramírez.

Ramírez recordó también la asistencia brindada por Panamá a Venezuela tras el terremoto de junio en su país, y reiteró la disposición de colaborar con las autoridades panameñas durante la emergencia.