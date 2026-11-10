NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó este martes 10 de noviembre a La Villa de Los Santos para participar en los actos conmemorativos del Primer Grito de Independencia de Panamá de España y visitar áreas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El mandatario acompañará las actividades cívicas que recuerdan el levantamiento popular de 1821, ocurrido en La Villa de Los Santos y considerado uno de los acontecimientos que impulsaron el proceso independentista panameño.

La agenda presidencial también contempla un recorrido por sectores del centro histórico de La Villa, donde inspeccionará los avances en los trabajos de reconstrucción de viviendas y de infraestructuras de valor histórico y religioso que sufrieron daños a causa del sismo.

Este 10 de noviembre se conmemoran 205 años del Primer Grito de Independencia, una fecha vinculada históricamente con la figura de Rufina Alfaro y con la participación de los habitantes de La Villa de Los Santos en el movimiento que precedió a la separación de Panamá de España.

Los actos conmemorativos de este martes serán transmitidos en directo a través de Prensa.com.